Gaffe artificiali, l'uragano Melissa, un parco per i cattivi: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Questa settimana la prima notizia sono tante notizie diverse che, però, hanno una cosa in comune: riguardano l’intelligenza artificiale e gli errori che spesso fa, nonostante spesso sia usata per compiti serissimi da governi e giudici

– Sulla Giamaica si è abbattuto Melissa, un uragano di forza cinque che ha devastato l’isola caraibica. Proprio perché ha fatto molti danni il suo nome potrebbe essere ritirato dalle liste dei fenomeni meteo

– L’Unione Europea rispolvera l’Interrail e regala a 35mila diciottenni un biglietto speciale per viaggiare gratis per un mese nel continente

– Fra due o tre anni la Disney creerà dei parchi divertimenti dedicati esclusivamente ai suoi personaggi più cattivi: quelli che piacciono di più al pubblico

– Per la prima volta il Texas lancia un concorso per trovare lo stato mascotte (l'animale più simpatico) dei suoi parchi nazionali. E questa settimana i giornali celebrano il vincitore della prima edizione