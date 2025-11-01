<Attualità

Gaffe artificiali, l'uragano Melissa, un parco per i cattivi: 5 notizie spiegate ai bambini

La nuova puntata de Le notizie della Illy, il podcast di rassegna stampa per i più piccoli
1 min di lettura
November 1, 2025
Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.    
In questa puntata:
– Questa settimana la prima notizia sono tante notizie diverse che, però, hanno una cosa in comune: riguardano l’intelligenza artificiale e gli errori che spesso fa, nonostante spesso sia usata per compiti serissimi da governi e giudici
– Sulla Giamaica si è abbattuto Melissa, un uragano di forza cinque che ha devastato l’isola caraibica. Proprio perché ha fatto molti danni il suo nome potrebbe essere ritirato dalle liste dei fenomeni meteo
– L’Unione Europea rispolvera l’Interrail e regala a 35mila diciottenni un biglietto speciale per viaggiare gratis per un mese nel continente
– Fra due o tre anni la Disney creerà dei parchi divertimenti dedicati esclusivamente ai suoi personaggi più cattivi: quelli che piacciono di più al pubblico
– Per la prima volta il Texas lancia un concorso per trovare lo Gaffe artificiali, l'uragano Melissa, un parco per i cattivi: 5 notizie spiegate ai bambini (e più simpatico) dei suoi parchi nazionali. E questa settimana i giornali celebrano il vincitore della prima edizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi

Altri episodi

October 31, 2025

La fabbrica delle armi raddoppia? Viaggio nel Sulcis al bivio

Il caso Rwm divide la comunità tra chi sogna posti di lavoro producendo droni e chi invoca una riconversione etica dello stabilimento: da una parte le proteste dei pacifisti, dall'altra il piano di espansione della società

Da altri Podcast