Gaffe artificiali, l'uragano Melissa, un parco per i cattivi: 5 notizie spiegate ai bambini
Il report del Consiglio d'Europa: 4.642 interventi nel 2024, siamo secondi al mondo per le procedure al fegato, dopo gli Usa, e settimi per quelli al cuore
In dialogo con don Luigi Consonni, 84 anni, che negli anni Sessanta si fece assumere dalla Breda a Sesto San Giovanni. «Dalle fabbriche alle scuole popolari, ecco la nostra eredità»
Il caso Rwm divide la comunità tra chi sogna posti di lavoro producendo droni e chi invoca una riconversione etica dello stabilimento: da una parte le proteste dei pacifisti, dall'altra il piano di espansione della società
Costi, procedure, documenti "via link" tra le molte obiezioni espresse già a settembre dalla Corte dei Conti in sei pagine inviate a Palazzo Chigi
È un decreto che vieta le attività «ad alto rischio», come la saldatura o l'esposizione ad agenti chimici. Ma gli studenti entreranno ancora nei cantieri