Colpo al Louvre, lancette indietro, zanzare islandesi: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Quattro criminali hanno rubato otto gioielli antichi della collezione di Napoleone, conservata al Museo del Louvre a Parigi. Il tutto in pieno giorno e a sale aperte ai visitatori: com’è stato possibile?

– Dopo una partita di basket, alcuni tifosi del Rieti hanno fatto un appostamento agli avversari del Pistoia, bloccato il loro pullman e lo hanno colpito con dei sassi: uno dei quali ha ucciso l’autista. Purtroppo non è la prima volta che lo sport diventa una scusa per episodi violenti

– Per tutta la giornata di lunedì molti siti web e servizi online sono stati inaccessibili. La colpa è di un malfunzionamento ad Amazon Web Service, un'azienda che gestisce un terzo del traffico Internet di tutto il pianeta e da cui, dunque, dipende gran parte delle nostre vite

– Stanotte le lancette dell’orologio tornano indietro: è il cambio dell’ora, una pratica che avviene due volte all’anno e che non piace a tutti

– Alcuni esemplari di zanzara sono stati avvistati in Islanda, l’isola ghiacciata in cui finora gli insetti non sopravvivevano perché faceva troppo freddo