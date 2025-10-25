Colpo al Louvre, lancette indietro, zanzare islandesi: 5 notizie spiegate ai bambini
La nuova puntata de Le notizie della Illy, il podcast di rassegna stampa per i più piccoli
October 25, 2025
Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.
In questa puntata:
– Quattro criminali hanno rubato otto gioielli antichi della collezione di Napoleone, conservata al Museo del Louvre a Parigi. Il tutto in pieno giorno e a sale aperte ai visitatori: com’è stato possibile?
– Dopo una partita di basket, alcuni tifosi del Rieti hanno fatto un appostamento agli avversari del Pistoia, bloccato il loro pullman e lo hanno colpito con dei sassi: uno dei quali ha ucciso l’autista. Purtroppo non è la prima volta che lo sport diventa una scusa per episodi violenti
– Per tutta la giornata di lunedì molti siti web e servizi online sono stati inaccessibili. La colpa è di un malfunzionamento ad Amazon Web Service, un'azienda che gestisce un terzo del traffico Internet di tutto il pianeta e da cui, dunque, dipende gran parte delle nostre vite
– Stanotte le lancette dell’orologio tornano indietro: è il cambio dell’ora, una pratica che avviene due volte all’anno e che non piace a tutti
– Alcuni esemplari di zanzara sono stati avvistati in Islanda, l’isola ghiacciata in cui finora gli insetti non sopravvivevano perché faceva troppo freddo
