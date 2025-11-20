Spareggi Mondiali, l'Italia contro l'Irlanda del Nord

La vincente della partita prevista il 26 marzo sfiderà poi Galles o Bosnia per l'accesso al torneo che si svolgerà in Usa, Canada e Messico l'estate prossima

L'Italia sfiderà l'Irlanda del Nord ai play off per la qualificazione ai Mondiali di calcio.

È questo l'esito dell'urna di Zurigo, dove sono stati sorteggiati i protagonisti degli spareggi, ultima possibilità di accesso al torneo internazionale che si svolgerà l'estate prossima in Usa, Canada e Messico.

Nella semifinale del 26 marzo, gli azzurri di Gattuso affronteranno l'Irlanda. La Nazionale vincente affronterà poi Galles o Bosnia.