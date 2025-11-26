Torna lo Zecchino d'Oro, musica a misura di bambino

Un doppio impegno che racconta bene l’intensità di queste settimane: «Domenica sarò al Tg1 per annunciare i Big di Sanremo, poi di corsa a Bologna per la finale dello Zecchino d’Oro». Carlo Conti, direttore artistico del Festival e della storica rassegna per bambini, sintetizza così il suo tour de force in vista della 68ª edizione, in onda su Rai1 e RaiPlay dal 28 al 30 novembre. Un lavoro, sottolinea, «che richiede grande responsabilità: qui in gara ci sono solo le canzoni, mai i bambini».

Alla conferenza stampa – ospitata nella sede Rai di via Teulada – sono stati presentati oggi i 14 brani selezionati tra oltre mille proposte, tutti prodotti dall’Antoniano e distribuiti da Sony Music. Ventotto gli autori coinvolti: dai professionisti della musica per l’infanzia a firme note come Stefano Accorsi, Enrico Nigiotti e Giuliano Sangiorgi. Le prime due puntate saranno condotte, intorno alle 17, da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni; il gran finale di domenica avrà Conti al timone a partire dalle 17.20.

Accanto alla componente musicale, resta centrale la missione educativa e sociale dello Zecchino. «Le canzoni raccontano amicizia, solidarietà, cura del creato: valori che consegniamo ai bambini e che gli adulti, per primi, devono ricordare», afferma fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano. L’istituzione francescana, che da oltre settant’anni si occupa di infanzia e contrasto alla povertà, ripropone anche quest’anno Operazione Pane, la campagna di solidarietà a favore delle 20 mense francescane in Italia e delle 5 attive nel mondo, sostenibile tramite il numero solidale 45588.

Durante l’incontro è stato inoltre firmato un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Antoniano. L’obiettivo è portare nelle scuole la musica come strumento didattico e inclusivo, valorizzando quell’approccio – sociale, sanitario e formativo – che l’Antoniano sviluppa anche attraverso la musicoterapia. Prima iniziativa: nel 2026, per l’anniversario della morte di san Francesco, tutte le scuole riceveranno un kit multimediale per studiare e cantare il Cantico di Frate Sole, inciso dal Piccolo Coro.

In gara ci saranno 20 piccoli interpreti accompagnati dal Piccolo Coro diretto da Margherita Gamberini. A votare, una doppia giuria: 20 bambini e un gruppo di “grandi” composto da artisti e amici dell’Antoniano, affiancati dalle presenze fisse di Topo Gigio e dagli ospiti che si alterneranno nelle tre puntate. Ci saranno Carolina Rey, Valentina Persia e Orietta Berti per la prima puntata; Giulia Salemi e Rocío Muñoz Morales per la seconda, in cui ritorna anche Orietta Berti; in finale Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Vincenzo Schettini. Su RaiPlay saranno disponibili in anteprima i cortometraggi animati delle canzoni, realizzati insieme a Rai Kids.

Nella compilation di quest’anno spiccano, prodotta da Antoniano e distribuita da Sony Music Italia, due bonus track: il Cantico di Frate Sole, dedicato all’ottavo centenario del Cantico delle Creature, e Non ne posso più, inedito scritto da Ciro Priello dei The Jackal che racconta con ironia l’ultimo giorno di scuola. Un ponte, insomma, tra musica, infanzia e il desiderio – come ricorda Conti – «di tornare tutti un po’ bambini per ritrovare leggerezza e verità».