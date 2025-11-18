Scoperti due brani per organo di Johann Sebastian Bach

Due brani per organo scritti da Johann Sebastian Bach quando era ancora adolescente, e che si credevano perduti da tempo, sono stati presentati ieri a Lipsia, in Germania, in una scoperta descritta come un “grande momento per il mondo della musica”. Le due opere per organo, composte da Bach all'inizio della sua carriera mentre lavorava come insegnante di organo nella città di Arnstadt in Turingia, hanno attirato per la prima volta l'attenzione dei ricercatori oltre 30 anni fa. Ma solo ora gli esperti sono stati in grado di dimostrare che sono state scritte da Bach, dopo aver finalmente confermato l'identità della persona che ha redatto i manoscritti.

La Ciaccona in re minore BWV 1178 e la Ciaccona in sol minore BWV 1179 sono state aggiunte al catalogo ufficiale delle opere di Bach. Sono state anche eseguite per la prima volta dopo 320 anni nella chiesa di San Tommaso a Lipsia, dove Bach è sepolto e dove ha lavorato come cantore per 27 anni.

Ton Koopman, organista olandese e direttore dell'Archivio Bach, che ha eseguito le opere, ha affermato che sono “di altissima qualità”. “Quando si pensa al giovane Bach o a Mozart, spesso si presume che il genio arrivi più tardi nella vita, ma non è così”, ha detto. “Sono convinto che gli organisti di tutto il mondo saranno molto grati per questo nuovo repertorio virtuosistico e vivace e lo eseguiranno regolarmente in futuro”.