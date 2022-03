La cantautrice 21enne senza_cri lancia un video contro la violenza sulle donne

COMMENTA E CONDIVIDI













L’Amore non ha nulla a che fare con la violenza. Lo canta forte e chiaro senza_cri, nome d’arte di Cristiana Carella, cantautrice 21enne che si è fatta notare allo scorso Sanremo Giovani e al Premio Tenco 2021. Esce oggi il video del suo brano AMOR/25 Novembre, contenuto nel suo primo Ep Salto nel vuoto, dedicato al tema della violenza di genere, un grido di dolore contro le storie di violenza che affollano quotidianamente le pagine di cronaca. L’artista canta seduta su una panchina rossa, simbolo della lotta ai femminicidi.

«Stavo guardando la tv, e ho visto l’ennesimo caso di femminicidio – ci spiega la cantautrice –. Come è possibile associare l’amore alla violenza? La canzone nasce come una mia forma di rivolta. Prima di domandarmi cosa passasse nella mente di chi muore, mi sono chiesta cosa ne pensasse l’Amore e se gli andasse di essere incluso in questo argomento. La mia mente non è in grado di accettare tutto ciò che è male. Certe volte si tratta di problemi che vengono sottovalutati, ma tutto c’entra tranne che l’Amore. L’Amore ama e basta. Di certo l’Amore non impugna un coltello».