«Mi sento così piccola, al pensiero di non conoscere cosa accade ogni giorno in questo remoto angolo di mondo chiamato Cambogia, nel centro del Sud-est asiatico. Mi sento inerme di fronte alle storie che lottano quotidianamente per poter sopravvivere… Provo a respirare, e cerco di lasciarmi alle spalle questa sensazione soffocante di inadeguatezza per concentrarmi ancora di più sui volti che ho di fronte: sembra gente comune. Che potresti incontrare ogni giorno per strada, eppure dietro ciascun viso si nasconde una storia unica e speciale, forse come accade in fondo per ciascuno di noi…». Il racconto a colori che Takoua Ben Mohamed fa di quella che apparentemente è una meta turistica con paesaggi straordinari, è spezzato da pagine nere. Che hanno segnato la storia di questo Paese, fra dittature, genocidi, guerre, e che ancora oggi minano la vita della gente, senza poter contare su una vera ripresa economica e sociale. Per questo tantissimi cambogiani cercano fortuna nella vicina Thailandia, finendo spesso in mano a trafficanti senza scrupoli che li vendono come lavoratori a basso costo, senza alcun diritto, o nel caso di molte donne e ragazzine, come prostitute. Una realtà difficile che la 29enne artista italo-tunisina – anche lei emigrata dalla propria terra e approdata, bambina, a Roma con la mamma e i suoi sei fratelli (poi diventati otto) per raggiungere il papà in asilo politico – affronta con il suo stile ironico ma profondo, nella graphic novel Un’altra via per la Cambogia (BeccoGiallo, pagine 160, euro 18,00): un misto fra “diario di bordo” a fumetti e reportage. Takoua ha accolto l’invito di WeWorld – l’organizzazione italiana che proprio lì, come in altri 26 Paesi, da 50 anni difende i diritti dei più deboli –, è arrivata a Siem Reap, ha incontrato gli operatori e i volontari (Alana, Diletta e Maria) del progetto europeo EU Aid Volunteers, ha parlato con le donne, gli uomini e i bambini che la struttura umanitaria cerca di sensibilizzare giorno dopo giorno sui pericoli dell’immigrazione illegale nel Paese asiatico. «Siamo ormai abituati a sentire storie di migrazioni verso l’Europa, come se tutti i movimenti globali si concentrassero ai nostri confini. Questa storia, diversa e sorprendente, narra un pezzo di mondo lontano da “casa” e dall’immaginario da cartolina che il marketing del tu-rismo ci rimanda di Thailandia e Cambogia», commenta Stefania Piccinelli, responsabile programmi internazionali di WeWorld che ha creduto nel potere comunicativo del fumetto per arrivare al cuore delle persone.

«Sono temi che sento molto vicini – riprende la graphic journalist, autrice anche dei fumetti Sotto il velo e La rivoluzione dei gelsomini, produttrice nel 2019 del docufilm Hejab Style per Al-Jazeera Documentary Channel –: io stessa sono immigrata a otto anni, anche se allora non sapevo nemmeno di esserlo, e pur nelle differenze, in Cambogia ho trovato tante similitudini con il mio vissuto e con la mia infanzia in Tunisia». Già, la Tunisia. Quella terra in cui è riuscita a tornare dopo il movimento di proteste e di sommosse popolari che ha portato alla cacciata dell’ex presidente Ben Alì nel 2011, nel contesto della cosiddetta “primavera araba”. «Il Paese sta cambiando, ci vuole tempo – dice con orgoglio Takoua – ma se prima era impensabile per me poter tornare a ritrovare le mie origini, la mia famiglia, ora posso. Ho ripreso in mano il filo del mio passato, della mia storia. E se non so ancora dov’è la mia casa, se in Italia o lì, di certo non mi sento più in esilio».

Da quel 'ritorno' o forse un’'andata' è nato La rivoluzione di gelsomini (sempre con Becco-Giallo). Il fumetto come “arma” per esistere e difendere il diritto di espressione. «Sono sempre stata piuttosto solitaria, fin da bambina. E disegnavo sempre. Anche quando ci toglievano tutto, mia mamma non mi faceva mai mancare una matita. Andavo matta per i cartoni giapponesi che arrivavano in arabo. Questo mi è servito quando sono arrivata a Roma: dopo un mese ero già a scuola, non sapevo una parola di italiano e disegnare era il mio modo di farmi capire. Ho coltivato questa passione, ho fatto l’Accademia. Ed eccomi qui». Ora il suo tratto è chiaro e riconoscibile. Personale ma universale. Al servizio di storie che aiutano a leggere il mondo in maniera diversa e a scuotere le coscienze. «Penso a ciò che avviene ogni giorno nel Mediterraneo, alle tragedie, ai morti che affogano ormai nell’indifferenza. Ridotti a numeri. Soltanto numeri. L’orrore dell’indifferenza».

Dal Mediterraneo alla Cambogia. In un unico 'disegno' solidale e civile. L’obiettivo è di «riuscire a far conoscere alla popolazione le procedure di emigrazione legale e sicure, i diritti delle persone in quanto migranti e lavoratori. Perché c’è sempre un’altra possibile via per evitare di diventare schiavi». Takoua nel riprendere l’aereo per rientrare a Roma torna «con un nuovo bagaglio di conoscenze che mi permette di guardare il mondo da prospettive ancora diverse»: «Penso che questo libro, questo fumetto non può che essere l’inizio. Mentre lo stavo terminando riflettevo sul fatto che io, diversamente da loro, e da tanti altri popoli costretti a lasciare così la propria terra, a diventare schiavi posso viaggiare liberamente. E posso farlo nonostante io abbia un passaporto tunisino. E penso a chi ha un passaporto europeo, con l’enorme vantaggio di poter andare praticamente ovunque senza problemi. Perché, per quanto possa sembrare assurdo, dipende anche dal valore che viene riconosciuto a un documento piuttosto che a un altro…». Ma Takoua ha sempre con sé il suo passaporto universale: il disegno. Ha le sue tavole, la sua ironia. Per voltare le pagine nere. E colorare il futuro, con una matita.