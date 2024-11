Il numero 1 del mondo Jannick Sinner - Reuters

Jannik Sinner non dà scampo a Casper Rudd, dominando sotto tutti i punti di vista. L'azzurro si impone nettamente in due set con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora, conquistando un posto nella finale delle Atp Finals di Torino dove domenica pomeriggio sfiderà lo statunitense Taylor Fritz. Il numero 1 del mondo e finalista nel 2023, ha superato in semifinale il numero 7 e finalista nel 2022, vincendo 25 delle ultime 26 partite giocate, e battendo Ruud per la terza volta in tre confronti diretti, diventando il più giovane a raggiungere due finali di fila alle Finals dopo Lleyton Hewitt (20 anni) nel 2001 e 2002.

«Come lo scorso anno siamo in finale e ci riproviamo, cercando di far meglio. Ma a prescindere dal risultato è stata una settimana piena di emozioni e momenti bellissimi», ha detto il campione altoatesino dopo la vittoria in semifinale. «Sto vivendo un'emozione grandissima e bellissima. È molto speciale giocare qui, in questo torneo molto importante. Credo che oggi sia stata una partita che si poteva complicare, poteva cambiare, invece sono stato bravo a stare lì mentalmente. Sono partito molto bene, è stato importante fare il break subito. Nel secondo set ho alzato il livello e sono molto contento».