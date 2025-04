L'attore Antonello Fassari, scomparso a 72 anni - Bronislaw Rukauer / ipa-agency.net

Lutto nel mondo dello spettacolo. L'attore Antonello Fassari è morto all'età di 72 anni per una lunga malattia. Il primo amore è stato il teatro, ma ha raggiunto il successo con il programma tv cult Avanzi di Serena Dandini e l'amata fiction I Cesaroni. Tra i suoi progetti più celebri anche i film Romanzo criminale di Michele Placido e Suburra di Stefano Sollima. Di recente è apparso sul grande schermo in Flaminia, debutto alla regia di Michela Giraud. Classe 1952, nato a Roma si è diplomato all'Accademia d'arte drammatica 'Silvio d'Amico' nel 1975. Ha lavorato tanto in teatro, ma ben presto si è affermato anche come comico in tv, in programmi di satira come Avanzi, nei panni del compagno Antonio, e Tunnel. Personaggi che ha saputo condire con la giusta dose di romanità. In oltre 50 anni di carriera, ha lavorato con grandi registi del calibro di Marco Risi ne Il muro di gomma, Marco Tullio Giordana in Pasolini, un delitto italiano. Il grande successo è arrivato con la fiction 'I Cesaroni', in cui ha interpretato l'oste Cesare Cesaroni, al fianco di Claudio Amendola, dal 2006 al 2014, che lo ricorda commosso: «Sarai sempre mio fratello». Un personaggio al tempo stesso ruvido e dolce, che non ha fatto fatica a conquistare il pubblico. Per la tv ha recitato anche nella miniserie tv Luisa Spagnoli al fianco di Luisa Ranieri. Senza dimenticare la sua partecipazione nel film del 1995 Selvaggi di Carlo Vanzina. Fassari si è anche cimentato dietro la macchina da presa. Nel 2000 ha debuttato con il film Il segreto del giaguaro con protagonista il rapper italiano Piotta.

"Sarai per sempre mio fratello": Claudio Amendola piange la morte di Antonello Fassari, l'attore con cui ha condiviso l'avventura dei Cesaroni su Canale 5 e non solo. "Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perchè ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare - dice commosso - mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù"