Ancora a Bari, ancora nel solco della sostenibilità, ancora in collaborazione con la Regione Puglia con un focus sull'evoluzione dell'industria globale delle Fiction e dell'Audiovisivo. E' un nuovo viaggio alla scoperta delle migliori produzioni internazionali Radio&Podcast, Tv e Digital - tra eventi, incontri e anteprime - quello proposto dalla 75esima edizione del Prix Italia, il concorso Rai che si svolgera' dal 2 al 6 ottobre 2023 sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica. Il Prix Italia, dal titolo “Engage me”, e' stato scelto come progetto pilota Rai per la realizzazione di eventi sostenibili ESG, con l'avvio di un percorso di analisi e monitoraggio di tutti i processi. «Abbiamo costituito un progetto pilota per creare per la prima volta in Rai un evento sostenibile da un punto di vista sociale, ambientale e di governance - ha detto la presidente della Rai, Marinella Soldi - L’obiettivo e’ portare questo modello anche in altri grandi eventi, come anche il Festival di Sanremo».



"Engage me" e' il titolo scelto, in continuita' con "Sustainable Me del 2022, per sottolineare l'importanza dell'impegno in prima persona con il coinvolgimento di diversi target di pubblico, territori e addetti ai lavori e la massima accessibilita' possibile. Cuore dell'evento sara' Piazza del Ferrarese, dove si terranno le dirette delle trasmissioni Rai e molti degli eventi in Programma, con un "palco che s'illumina di meno", progettato per sfruttare al meglio e piu' a lungo la luce naturale con allestimenti ecocompatibili e riutilizzabili. Attenzione particolare e' dedicata all'uso dei materiali, ai trasporti, al cibo a km 0, alla promozione dell'evento e alla possibile impronta positiva sul Territorio attraverso la collaborazione di enti e istituzioni. Il K-Visual e' ancora una volta un ulivo stilizzato, simbolo di rinascita, di coraggio, di pace, ma anche di fragilita' dell'ecosistema.

Dopo il Murales realizzato l'anno scorso nel porto, una nuova opera restera' in eredita' alla citta', grazie alla generosita' del maestro Michelangelo Pistoletto. Prix Italia e Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, con la collaborazione di Regione Puglia, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Bari, la Fondazione Sylva e la Fondazione Dioguardi, inaugureranno il Festival il 2 ottobre con l'evento "Still Life/Ancora vivi" con un flash-mob musicale sulle note dei Subsonica. I ragazzi e le ragazze delle scuole superiori della citta' metropolitana di Bari, insieme in un'azione di "Pace preventiva", ricostruiranno il simbolo del "Terzo Paradiso" di Michelangelo Pistoletto. Il legno proveniente da piante colpite dalla Xylella torna a nuova vita e si trasforma in un oggetto d'arte, per questo progetto di riqualificazione di un'area verde intitolato ad una donna che ha dedicato la sua vita alla tutela ambientale della sua citta' (Parco Maria Maugeri). A carattere augurale, e non solo, verra' interrato anche un albero di ulivo. A presidiare l'evento sarà Saverio Teruzzi, rappresentante della Fondazione Pistoletto.