Lo scrittore Alberto Pellai, a destra, e Adriano Bordignon, Presidente Forum Associazioni Familiari

È Alberto Pellai con La vita accade (Mondadori) il vincitore della seconda edizione del Premio letterario “Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia”, promosso dal Forum delle Associazioni familiari e dal Comune di Pontremoli. «Con questo romanzo volevo raccontare che la vita accade, noi siamo storie, nessuno si salva da solo. Non abbiamo scelto la vita da cui veniamo, ma abbiamo la responsabilità – per noi e per le persone che ci stanno intorno -, di costruire la felicità per la vita che abbiamo davanti» ha dichiarato l’autore a margine della cerimonia di premiazione che si è svolta nella serata di sabato 1 luglio a Pontremoli, alla presenza di Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Adriano Bordignon, presidente Forum Associazioni Familiari, Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Mario Vaccari, vescovo della diocesi di Massa Carrara Pontremoli, Ignazio Landi, Presidente Fondazione Città del libro, Francesco Giorgino, giornalista Rai e presidente di giuria, Beatrice Fazi, attrice e madrina della serata.

«La famiglia è uno straordinario laboratorio di umanizzazione – ha detto Bordignon commentando il premio – ed è il luogo costitutivo della persona per eccellenza. Il nostro Paese proprio grazie alle famiglie, è sempre stato in grado di rinascere e ripartire, anche fronte alle sfide più dure. Mettiamo le famiglie nelle condizioni di essere ancora una volta il cuore pulsante d’Italia».