Arnoldo Mosca Mondadori

Domani, lunedì 29 luglio, alle ore 21 nello scenario dell’Hotel Fiascherino di Lerici (via Byron, 13) verrà assegnato il premio speciale “Montale fuori di casa 2019” all’intellettuale, poeta e promotore di progetti sociali di grande respiro Arnoldo Mosca Mondadori. Presidente della fondazione “Casa dello Spirito e delle Arti”, saggista e poeta, è stato il curatore dell’opera mistica della poetessa Alda Merini tra il 1998 e il 2009, pubblicata da Frassinelli. Mosca Mondadori oltre a ciò è anche uomo di fede (dal 1999 ministro straordinario dell’eucarestia) che – come gli viene riconosciuto nella motivazione del premio – «porta luce in un mondo che pare aver dimenticato il senso della parola umanità».

In apertura i saluti di Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici; Mosca Mondadori verrà presentato dalla presidente del premio, Adriana Beverini, e dalla vicepresidente, Barbara Sussi. A dialogo con il Premiato sarà il giornalista e scrittore Giangiacomo Schiavi, assieme al quale Mosca Mondadori affronteranno anche le tematiche del suo ultimo libro, Il farmaco dell’immortalità. Dialogo sulla vita e l’Eucaristia (Scholé). In esso Mosca Mondadori, incalzato dalle domande della giornalista Monica Mondo, affronta temi di fondamentale importanza: l’uomo deve rassegnarsi alla morte e al nulla oppure c’è per tutti noi una possibilità di salvezza in Cristo? E questa salvezza possiamo ottenerla tutti attraverso il dono dell’Eucarestia?