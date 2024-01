L'iconico tram Carrelli 1928 in mostra al Padiglione ferroviario del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano - Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Da quasi cento anni percorre le strade di Milano e ora è anche un pezzo da museo. L'iconico tram Carrelli di Atm , simbolo del capoluogo lombardo nel mondo, è entrato a far parte delle collezioni del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia. I visitatori della teca milanese, dedicata al mondo dell'innovazione e del progresso tecnico e scientifico, infatti, potranno ammirare il "Milano 1928" (matricola numero 1565) all'interno del Padiglione ferroviario, accanto ad altri simboli del trasporto urbano e interurbano come l'"Omnibus" a cavalli e il (mitologico) "Gamba de Legn".

Una foto storica del Carrelli 1928 in servizio a Milano nel Novecento - Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Il fatto che "questa icona sia diventata un pezzo di un museo straordinario come questo per Atm é un grande motivo di orgoglio - ha osservato Arrigo Giana, amministratore delegato di Atm -. Il Carrelli ci ricorda quanto il trasporto pubblico locale continui ad essere e sempre più sarà motore di innovazione ed elemento di sviluppo di una città come Milano". Nel 1917 infatti il Comune di Milano decise di gestire in proprio le linee tranviarie urbane, fino ad allora gestite dalla Edison (e precedentemente dalla Società Anonima degli Omnibus, che assicurava un trasporto basato su carri trainati da cavalli). La gestione venne così assegnata all'Ufficio Tranviario Municipale, già costituito nel 1896 per il controllo dell'esercizio svolto da Edison. Nel 1928 appunto a Milano entrarono in servizio gli storici tram a "Carrelli della serie 1500", chiamati comunemente "Ventotto". Il 22 maggio 1931 l'Ufficio Tranviario Municipale diventò un azienda autonoma, con il nome di Azienda Tranviaria Municipale (Atm).

Il tram Carrelli ancora in servizio oggi a Milano - Museo Nazionale Scienza e Tecnologica

A Milano, sono 125 i tram Carrelli ancora in servizio sulle linee 1, 5, 10, 19 e 33, e sono oggetto di una costante attività di manutenzione da parte dei tecnici dell'azienda di trasporti oltre a quella di revisione integrale avvenuta su tutte le vetture nel corso degli anni, all'interno dell'Officina Generale Atm di via Teodosio. Il Carrelli di Atm é anche simbolo di Milano nel mondo, negli anni ha circolato per le strade di Bruxelles e di Melbourne. Oggi oltre a Milano, viaggia per le vie di San Francisco ed è esposto nel museo tranviario di Sidney. Recentemente un modellino identico all'originale, composto da oltre duemila mattoncini Lego, è volato a Billund in Danimarca: dal settembre 2023 l'opera è esposta alla Lego House.

Il tram Carrelli mentre attraversa il centro di Milano - Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Il Carrelli "è un oggetto straordinario - ha commentato il direttore del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Fiorenzo Galli -, arriva qui al museo non perché ha finito la sua vita, ne circolano ancora 125, ma per il suo alto valore identitario e innovativo" .