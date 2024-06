José Mourinho accolto dai tifosi del Fenerbahce - Ansa

È il Venezia la squadra che va a completare la Seria A di calcio della prossima stagione. Nel ritorno di finale playoff di Serie B i lagunari hanno battuto 1 a 0 la Cremonese con cui avevano pareggiato all’andata. Il Venezia va dunque ad aggiungersi a Parma e Como già promosse mentre dalla Seria A sono retrocesse, come noto, Salernitana, Sassuolo e Frosinone. Ieri si è giocato anche l’ultimo recupero della massima serie con la Fiorentina andata a vincere 3 a 2 sul campo dell’Atalanta che resta al quarto posto in classifica, dietro la Juventus terza e a sua volta preceduta dal Milan e l’Inter campione d’Italia. Definitivi anche gli ultimi verdetti: la prossima stagione avremo cinque squadre in Champions League: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Disputeranno l’Europa League la Roma e la Lazio mentre la Fiorentina sarà impegnata ancora in Conference league torneo che l’ha vista perdere in finale il 29 maggio contro i greci dell’Olimpiacos.

Adesso il conto alla rovescia è per gli europei che inizieranno il prossimo 14 giugno. Nel cammino di preparazione la nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti domani sarà impegnata in amichevole a Bologna contro la Turchia il cui allenatore è Vincenzo Montella. Dopo Acerbi il ct azzurro dovrà rinunciare anche a un altro difensore, l’atalantino Scalvini infortunatosi gravemente a un ginocchio. Per sostituirlo è stato preallertato lo juventino Gatti.

Intanto a Madrid, ma anche nel nostro Paese, prosegue la festa per Carlo Ancelotti vincitore sabato scorso con il suo Real Madrid (2 a 0 al Borussia Dortmund) della settima coppa personale, la quindicesima per i blancos di Spagna. Alla formazione, già spaziale che allena, a breve andrà ad aggiungersi il fuoriclasse francese Mbappé, e chissà se Ancelotti riuscirà a convincere anche il transalpino ad adattare il proprio talento al motto che il tecnico emiliano applica anche ai più grandi: qualità e sacrificio. Tutti sono utili ma la squadra è più importante dei personalismi.

Nuova panchina infine per José Mourinho. L’allenatore portoghese, reduce dall’esonero subito dalla Roma, sarà dal primo luglio l’allenatore del Fenerbahce, squadra turca di Istanbul, quest’anno finita seconda alle spalle del Galatasaray, altra squadra di Istanbul nei cui confronti la rivalità è fortissima.