Un disegno di Mauro Maulini, tratto dal catalogo della mostra "Teatrino per Rodari" edito da Interlinea Edizioni Novara, mostra il "Re Giacomone che pronuncia il discorso sulla coltivazione del risotto" della storia di Gianni Rodari "Gelsomino nel paese dei bugiardi" (Ansa)

Impossibile quest’anno per parlare di strenne non partire dal centenario della nascita di Gianni Rodari. Omaggio d’occasione questo prezioso volume Cento Gianni Rodari (Einaudi Ragazzi, pagine 296, euro 20) che raccoglie cento tavole realizzate da cento tra i migliori illustratori al mondo, ciascuno dei quali ha scelto la propria favola o la filastrocca di Rodari preferita.



Edizione speciale anche per un altro anniversario: i trent’anni dalla prima edizione di Matilde (Salani, pagine 224, euro 15,90), la bambina straordinaria che adora i libri nata dalla fantasia di Roald Dahl, che lui stesso considerava una smaccata propaganda per la lettura. Un successo da 17 milioni di copie in tutto il mondo. Per l’occasione Quentin Blake geniale illustratore di tutti li libri di Dahl ha disegnato una nuova copertina, immaginando Matilde trentenne direttrice nientemeno che della Brithish Library.



Altra delizia per gli occhi, La villa delle meraviglie ( Terre di mezzo, pagine 48, euro 20) un albo scenografico realizzato da Cléa Dieudonné con un formato particolarissimo: due libri appaiati sotto un’unica copertina che si sfogliano contemporaneamente e in cui le pagine si aprono come porte alla vista delle giovane Flora sui saloni delle feste stratosferiche, le cucine, le stanze e le serre della vecchia zia Violetta. Con tanti personaggi da inseguire e dettagli da scoprire.



Dalla penna sempre felice di Michael Morpurgo l’emozionante lettera-testamento di un nonno alla nipotina con cui ha condiviso i lavori dell’orto e del giardino perché si prenda cura come potrà del Pianeta. Nonno Natale ( Jaca Book, pagine 48, euro 14) è uno speciale lungo augurio affinché le generazioni future possano vivere in un mondo più in salute di quello che hanno ricevuto in eredità dai loro padri.



Venato della consueta nostalgia che permea nonostante la vivacità delle tavole la poetica di Jimmy Liao, ecco un altro degli albi strepitosi dell’illustratore taiwanese, La pietra blu (Camelozampa, pagine 148, euro 20), una favola dal sapore ambientalista che racconta il viaggio di una pietra portata via dalla foresta, lavorata e trasformata, mai appagata delle sue forme e sempre tormentata dalla nostalgia di casa. Una metafora dell’appartenenza e delle ferite inferte alla natura. In concomitanza con l’uscita del film trasposizione animata del romanzo di Dino Buzzati, la possibilità anche per i più piccoli di leggere la fiaba della guerra scatenata da Leonzio re degli orsi alla ricerca del figlio Tonio rapito dai cacciatori, ovvero La famosa invasione degli orsi in Sicilia ( Mondadori, pagine 48, euro 16) rivisitata dalle tavole fantastiche di Lorenzo Mattotti.



Tante voci in preghiera da tutto il mondo sono quelle che Silvia Vecchini ha raccolto Nel silenzio azzurro (San Paolo, pagine 120; euro 18), un libro per ragazzi che anche gli adulti apprezzeranno. Voci che chiedono protezione e nutrimento, perdono, esprimono meraviglia, ringraziamento e gratitudine, invocano pace e unità. Tutte con l’uguale tensione di un’umanità in ricerca che vive le stesse speranze sotto lo stesso cielo.



Tra i libri infine da mettere sotto l’albero per i più piccoli non può mancare la storia vera del Natale a Betlemme. Attraverso le tenere illustrazioni di Elena Selivanova Era la notte di Natale (Paoline, pagine 36, euro 12) accompagna i lettori davanti alla stalla dove due sposi arrivati da lontano adagiano il Bimbo destinato a portare speranza nel mondo. E dove, guidati dalla grande stella si radunano pastori, gente comune, re e sapienti.