Mentre continuano le restrizioni causate dall'epidemia di Coronavirus, si ripropone la questione di come trascorrere il tempo libero in casa. Anche per il prossimo fine settimana sono molte le proposte per le diverse età. Qui di seguito alcuni consigli per tutta la famiglia, dalla serie Tv al libro, da uno spettacolo teatrale a un cartone animato (tutto virtuale, ovviamente).



Venerdì 8 gennaio

Ore 14.35 – Un film per ragazzi: Abel, il figlio del vento (Rai Gulp)



Favola austriaca in cui si incrociano i destini di un aquilotto scacciato dal nido e di un orfano di madre che soffre per la freddezza del padre. Molte scene sono state girate sulle Dolomiti d'Ampezzo.



Ore 21.10 – Un film: Pane, amore e... (Rai Movie)

Vittorio De Sica maresciallo galante e Sophia Loren, giovane vedova che vuole insediarsi nella sua casa, in questo esilarante terzo episodio della fortunata saga di Pane, amore e fantasia, diretto nel 1955 da Dino Risi. Con una scena entrata nella storia del cinema: quella del Mambo italiano ballato dai due protagonisti.



Ore 21.20 – Una serie tv: The Good Doctor (Rai 2)

L'epidemia di Covid-19 irrompe nella quarta stagione della serie ospedaliera con Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, geniale medico autistico.





Sabato 9 gennaioPer distrarsi (ma non troppo): La potenza della distrazione di Alessandra Aloisi (il Mulino)



Non c'è attitudine più bistrattata, eppure non possiamo farne a meno, specie in questi tempi di preoccupazione e incertezza. Francesista a Oxford, Alessandra Aloisi è invece convinta che la distrazione vada riabilitata e lo dimostra attraverso un percorso ricchissimo di citazioni e suggestioni provenienti dalla letteratura e dalle arti figurative. Un piccolo saggio sorprendente e molto, molto consolante per tutti i distratti.

Un podcast: La scoperta del cielo (www.museoscienza.org)

Riprendono gli approfondimenti online proposti dal Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonado da Vinci" di Milano. Da oggi è disponibile la nuova puntata della serie La scoperta del cielo, nella quale il curatore Luca Reduzzi che guida in un inedito viaggio astronomico che valorizza il patrimonio del Museo, dove sono conservati tra l'altro l’unico frammento di roccia lunare presente in Italia e la tuta spaziale indossata da Samantha Cristoforetti durante la Missione Futura.

Una mostra: A riveder le stelle (www.uffizi.it)

Tra le iniziative per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri spicca questa mostra virtuale proposta dal Museo degli Uffizi. Per la prima volta sarà possibile ammirare la serie completa degli 88 disegni realizzati a fine Cinquecento da Federico Zuccari per illustrare la Divina Commedia. Esponente di spicco del tardo Manierismo italiano insieme con il fratello Taddeo, Zuccari è particolarmente noto per aver affrescato la cupola di Santa Maria del Fiore. I fogli, anticamente rilegati in volume, sono stati digitalizzati in alta definizione, così da permettere di apprezzare ogni dettaglio.

Ore 20.17 – Un film per tutti: Kung Fu Panda (Italia 1)​

Grande successo al momento fin dall'uscita in sala nel 2008​, il lungometraggio a cartoni animanti diretto da Mark Osborne e John Stevenson ha per protagonista il simpatico panda Po (doppiato in Italia da Fabio Volo), che in una Cina fantasiosa va alla ricerca delle proprie origini e del proprio destino. Un divertente romanzo di formazione, che affronta con ironia i temi del rapporto fra le generazioni, della crescita e della scoperta di sé.





Domenica 10 gennaio



Dall'Africa: La morte e il cavaliere del re di Wole Soyinka (Jaca Book)

Premio Nobel per la letteratura nel 1986, nella sua attività di drammaturgo il nigeriano Wole Soyinka si è dimostrato capace di far rivivere la profondità della tragedia classica dando respiro universale alle tradizioni e alle ritualità caratteristiche del continente africano. Quella ora riproposta nella traduzione di Graziella Bellini è una delle sue pièces più note e importanti, dalla quale la divisione africana di Netflix sta per trarre una serie televisiva.

Ore 11.00 – Un dibattito: Arte contemporanea e pandemia (bolzano29)

Il direttore di Exibart Matteo Bergamini, il critico Giuseppe Frangi e la curatrice Gabi Scardi si confrontano sulle prospettive dell'arte contemporanea in questi mesi segnati dall'emergenza coronavirus. Condotto da Oliviero Ponte di Pino e da Giulia Alonzo, il dibattito può essere seguito dal profilo Facebook e dal canale YouTube di Bolzano29, uno dei numerosi spazi culturali che ha trasferito in rete le sue attività.

Ore 18 – Un incontro: Chiacchiere al caminetto (wwww.cammini.eu)

Per tornare a viaggiare bisognerà attendere ancora, ma nel frattempo l'associazione di turismo sostenibile Compagnia dei Cammini propone una serie di Chiacchiere al caminetto che coinvolgono personaggi come Dacia Maraini, Folco Terzani, Donatella Di Pietrantonio e molti altri ancora. Oggi è la volta del dialogo fra Maurizio Russo e Nando Citarella, musicista, attore e studioso delle tradizioni popolari del Mediterraneo: l'attenzione si concentra sull'Italia Meridionale, fra balli, tarantelle e camminate devozionali. L'incontro è disponibili sulle pagine Facebook e YouTube della Compagnia dei Cammini.

Ore 21.00 – Un film: Jane Eyre (Iris)

Il classico romanzo di Charlotte Brontë nella versione realizzata nel 1996 da Franco Zeffirelli, con Charlotte Gainsbourg nel ruolo della protagonista. Rappresentazione come sempre sontuosa, premiata con un David di Donatello per i costumi.