La cantante israeliana Eden Golan in gara ad Eurovision con il brano "Hurricane" - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Quer pasticciaccio brutto dell’Eurovision in una edizione inquinata dalla politica e dalle polemiche anti israeliane. L’Italia ovviamente sarà incollata domani sera su Rai 1 a partire dalle 21, per fare il tifo per la nostra Angelina Mango che ha meritato gli applausi dell’arena svedese nelle semifinali di giovedì sera con una spettacolare versione de La noia con cui ha vinto il Festival di Sanremo. La cantante dovrà verdersela alla Malmö Arena con gli altri Big Five, (Francia, Spagna, Regno Unito, Germania e Svezia in quanto paese ospitante) e con gli altri 20 Paesi che hanno superato l’ostacolo delle eliminatorie.