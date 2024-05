Immagine da "Scientific"

Un ammasso di macchie solari largo quanto 16 Terre (vedi immagine sotto) ha provocato almeno cinque eruzioni di campi magnetici e plasma solare, molte delle quali potrebbero fondersi per creare una tempesta solare “cannibale” nell'atmosfera terrestre in queste ore. La NOAA classifica le tempeste solari su una scala a cinque punti, dove G4 rappresenta quelle “gravi” e quelle in atto sono di G4. Forti tempeste solari possono causare sbalzi di tensione nella rete elettrica e influenzare le comunicazioni satellitari e radio ad alta frequenza. Gli operatori di questi settori comunque, hanno adattamenti per proteggere le loro attrezzature durante queste tempeste. Queste protezioni possono includere sistemi di backup e schermatura contro le radiazioni, nonché cambiamenti temporanei nelle operazioni. La potenziale nuova tempesta potrebbe tuttavia farsi conoscere al pubblico attraverso aurore colorate (come già successo questa notte tra venerdì e sabato) che sarebbero visibili anche alle nostre latitudini. Ci si aspetta di vedere questa attività persistere fino a domenica.

Immagine da "Scientific"

La causa di tutto ciò è una regione di campi magnetici molto forti che sta alla base dell’ammasso di macchie solari. C'è questo campo magnetico più forte e concentrato sotto di esse che ovviamente ha il potenziale per eruzioni solari più forti. E questo è ciò che è successo in questa regione piuttosto grande negli ultimi due giorni.

Il gruppo di macchie solari è di dimensioni simili a quello che ha scatenato una tale eruzione di plasma e campi magnetici, chiamata espulsione di massa coronale (CME), che nel 1859 ha causato l’evento Carrington , la tempesta geomagnetica più intensa mai registrata dall'uomo. Quell’evento interruppe l’unica comunicazione di massa dell’epoca, la rete telegrafica, e provocò aurore mondiali.

Tuttavia, l’attuale macchia solare non causerà necessariamente una tempesta di livello simile. Dal 1996 si sono verificati 141 ammassi di macchie solari grandi quanto o più grandi di quello attuale, noto come regione attiva 3664 (AR3664). "Le CME che si stanno dirigendo verso la Terra sono probabilmente molto meno massicce e meno potenti delle grandi CME che hanno causato l'evento Carrington". Almeno alcune delle CME che il gruppo delle macchie solari ha eruttato negli ultimi giorni probabilmente si fonderanno, creando quella che è nota come una “CME cannibale”. Queste bolle cariche di particelle possono allontanarsi dal Sole a una velocità compresa tra meno di 90.000 chilometri ora orarie e oltre 10 milioni di chilometri all'ora. La distanza Terra-Sole è di 150 milioni di chilometri.

L’ammasso di macchie solari ha ruotato in vista della Terra pochi giorni fa. A quel tempo, l’area sembrava abbastanza normale. Ma poi "è esploso in questo colosso". Questo tempismo "fortunato" ha permesso ai ricercatori di osservare lo sviluppo del gigantesco ammasso di macchie solari. Nei prossimi giorni, la rotazione del Sole porterà il gruppo di macchie solari ad allontanarsi dalla Terra, quindi qualsiasi ulteriore CME emessa si dirigerà senza danni nello spazio. La macchia potrebbe però ricomparire. Ammassi di macchie solari di queste dimensioni spesso persistono per mesi, e una nuova rotazione del Sole potrebbe portare il colosso alla vista della Terra in altre due settimane.

L'attività del Sole varia secondo un ciclo di 11 anni. Si prevede che l'attività di questo ciclo raggiungerà il picco nel 2025. Questo potrebbe essere il primo grande evento di una serie che probabilmente sperimenteremo nei prossimi due o tre anni.