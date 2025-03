undefined - ANSA

Federica ce l’ha fatta. Il tempo ha giocato con lei e le ha consegnato una doppia vittoria in anticipo sul calendario agonistico. Per la fitta nevicata la discesa libera di Sun Valley è stata cancellata, e così la campionessa valdostana ha vinto la coppa del mondo di sci, quella generale, la seconda in carriera e quella di discesa, per la prima volta. Le condizioni della pista hanno indotto gli organizzatori prima a rinviare più volte, poi a cancellare la libera femminile, e anche quella maschile, previste sabato 22 marzo. Così, Brignone oltre alla coppa generale ha vinto matematicamente anche quella di discesa libera, dove era in testa. La Tigre di La Salle si era presentata a questo ultimo appuntamento con 382 punti di vantaggio nella classifica generale sull'elvetica Lara Gut-Behrami.





La seconda Coppa del mondo di sci alpino in carriera è solo l'ultimo dei successi di Federica Brignone. La 34enne valdostana, figlia d'arte (la mamma, Maria Rosa “Ninna” Quario è stata una delle protagoniste dello sci italiano negli anni '80) è la sciatrice italiana con più vittorie in Coppa del Mondo (37 fino a La Thuile), seconda assoluta comprendendo anche gli uomini dietro al leggendario Alberto Tomba. Con 83 podi totali, tre medaglie olimpiche (un argento e due bronzi) e le cinque mondiali (due ori e tre argenti), la Coppa del Mondo generale e le tre di specialità (una ciascuna in gigante, supergigante e combinata) Brignone è la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa.





Nata nel 1990 a Milano ma cresciuta a La Salle, in Val d'Aosta, esordisce nel 2005, l'anno successivo prima gara di Coppa Europa, vincendo il titolo italiano juniores sia in speciale che in gigante e nel 2009 l'oro mondiale jr. Per i primi punti in Coppa del Mondo bisogna aspettare il gigante di Solden del 2009. Il primo podio in carriera nel gigante ad Aspen, mentre nel 2010 il debutto alle olimpiadi. Nel 2011 Brignone vince l'argento nello slalom gigante ai mondiali di Garmisch-Partenkirchen. Nel 2015 arrivano due vittorie in Coppa del mondo. Nella stagione 2017 vince due volte in slalom gigante (Plan de Corones e Aspen) e una in combinata (Crans-Montana), risultato replicato in quella successiva con una vittoria in SuperG (Lienz), una in gigante (Bad Kleinkirchheim) e con il bis in combinata in Svizzera. Sempre nel 2018 l'azzurra aggiunge al suo palmares anche una medaglia olimpica, il bronzo in slalom gigante a Pyeongchang. Nel 2019 le vittorie in Coppa del Mondo sono due (il gigante di Killington e la combinata a Crans-Montana).

La prima Coppa del Mondo nel 2020

Nel 2020 la Brignone vince la Coppa del Mondo: le vittorie stagionali sono cinque, il gigante di Courchevel, la combinata di Altenmarkt, il gigante di Sestriere, il superG di Sochi e la combinata a Crans-Montana. Grazie anche ad altri sei piazzamenti, l'azzurra chiude in classifica generale con 153 punti di vantaggio su Mikaela Shiffrin. Arrivano anche due coppe di specialità (gigante e combinata). Nel 2021 vince il Superg in Val di Fassa, mentre nel 2022 fa tris nella stessa specialità (St-Moritz, Altenmarkt e Garmisch), portando così a casa la Coppa di specialità, e vince il gigante a Meribel. Ai Giochi di Pechino 2022 conquista l'argento nello slalom gigante e il bronzo nella combinata. Il 2023 è avaro di successi in Coppa (una vittoria nel gigante di St Anton) ma regala soddisfazioni ai mondiali con l'oro in combinata e l'argento in gigante. Nella stagione 2023/2024 vince quattro gare: due volte il gigante a Mont-Tremblant, il superg in Val-d'Isere e a Kvitfjell, e, il gigante ad Are in rimonta.





La stagione dei record

La stagione dei record doveva ancora arrivare ed è questa; il successo in gigante in Austria a Semmering il 28 dicembre 2024, poi la vittoria inedita in discesa l'11 gennaio 2025 ed il Super G di Cortina ad un anno dai Giochi 2026. La settimana successiva raggiunge quota 31 vittorie in Cdm; a Garmisch vince la sua gara numero 32. La 33 e 34 arrivano entrambe in gigante il 21 ed il 22 febbraio 2025. In Norvegia, nel superG di Kvitfjell, il 3 marzo vince la gara numero 35, ad Are, l'8 marzo vince la sua gara n. 36 in coppa del mondo aggiudicandosi il in gigante. La settimana dopo fa 37 nel secondo Super G di La Thuile. Ai mondiali di Saalbach in Austria, il 6 febbraio 2025 Federica conquista la sua quarta medaglia mondiale nel SuperG. Il gran finale è a Sun Valley che la consacra regina delle neve. La coppa di cristallo è sua. (ANSA).