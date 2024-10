Attilio Aleotti ne "Le caravelle dell'abbondanza" di Rai Kids - Rai

Da Cristoforo Colombo alla geologia, insegnare divertendo si può. Lo ha dimostrato questa mattina a Torino Rai Kids che ha presentato al Cinema Massimo, davanti a una platea di ragazzini curiosissimi ed entusiasti delle elementari e delle medie, due nuovissimi prodotti di divulgazione in arrivo su Rai Gulp e su Rai Play, Le Caravelle dell’abbondanza dedicato all’alimentazione e Ma davvero? dedicata ai segreti della geologia in Italia. Si tratta di uno degli appuntamenti più significativi del 76mo Prix Italia della Rai che si concluderà oggi nel capoluogo piemontese. Spiega ad Avvenire Luca Milano Direttore Kids e responsabile ad interim della Direzione Rai Ragazzi: «Con questi due nuovi prodotti poniamo grande attenzione alla fascia 8-12 anni. In questa epoca di adultizzazione dei contenuti, non sono molti i programmi a loro dedicati. Mentre abbondano anche all’estero produzioni per il prescolare che attrae risorse perché fa ascolti e lancia il merchandising, mancano i prodotti per preadolescenti. Che attraversano una età delicata, fondamentale per la crescita, non solo nell’educazione ma anche dal punto di vista emozionale e relazionale. Come servizio pubblico invece dobbiamo pensare anche a loro»..

E i due programmi in questione hanno un taglio decisamente accattivante e originale. Debutta in esclusiva il 4 ottobre su RaiPlay e da mercoledì 16 ottobre, tutti i giorni alle 17.30, su Rai Gulp, Le Caravelle dell’abbondanza realizzata con riprese dal vivo in Italia e in America Latina e con inserti in animazione. Dalla patate ai pomodori, dal peperoncino al cacao passando per il mais. Sono tanti i cibi che mangiamo che sono arrivati dopo il 1492 grazie a Cristoforo Il programma in 7 puntate fra cucina, storia, botanica, geografia racconta come dietro a molti dei cibi più familiari della cucina italiana ci siano ortaggi e frutti d'origine americana o asiatica e quindi anche viaggi, avventure, scoperte e segreti.

«Ho lavorato in oltre quaranta Paesi del mondo - spiega l’autore Attilio Aleotti, che si è occupato di cooperazione internazionale e che ha scritto anche un libro con questo titolo - e ho scoperto che molti cibi che pensavo essere del luogo non erano di lì. Mia nonna avrebbe giurato che i pomodori che coltivava nel suo orto ci fossero da sempre, ma lei non sapeva che non era così. Per questo mi piaceva l’idea di tornare sulle tracce degli esploratori come Colombo per fare rivivere le loro avventure attraverso l’avventura del cibo che hanno contribuito a far scoprire». Aleotti è una sorta di simpatico zio che, accompagnato dai bambini delle scuole italiane della Colombia, ripercorre il cammino che i prodotti alimentari, vegetali e animali americani, presero nella loro diffusione verso i continenti del Vecchio Mondo.

Sempre su Rai Gulp arriva un nuovo programma dedicato alle scienze della terra. Si tratta di Ma davvero?, in onda dal 10 ottobre, tutti i giovedì, alle 14.05 su Rai Gulp e RaiPlay per 15 puntateì per rispondere, puntando sulla sostenibilità, ai quesiti degli adolescenti sul mondo della scienza.

A condurre questo viaggio, prodotto da Rai Kids e ideato da Giovanna Carboni, è la giovane geologa e divulgatrice scientifica Caterina Zei, che con competenza e linguaggio brillante, accompagna i ragazzi alla scoperta di luoghi incredibili che si nascondono nel territorio italiano, in un viaggio divertente e pieno di sorprese. Dal ghiacciaio più a sud d'Europa che si nasconde nella grotta di uno dei posti più caldi del mondo, l'Etna, all'Isola che non c'è che appare e scompare nel delta del Po, dai dinosauri tutti italiani scoperti per caso vicino Trieste, alla misteriosa città di Metalla in Sardegna o ai funghi di Pietra in Piemonte. Tre rubriche scandiscono il percorso del programma: le Curiosità che aiutano a conoscere meglio l'argomento della puntata; Ma davvero Green, una pillola in cui vengono forniti ai ragazzi suggerimenti per compiere un'azione corretta dal punto di vista ambientale; le fake news della natura con lo scienziato tik toker, influencer e divulgatore scientifico Marco Martinelli, detto ''il Giallino'', pronto a sfatare alcune bufale scientifiche.