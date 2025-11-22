Addio a Ornella Vanoni: il cordoglio per la cantante

L'artista di 91 anni ha avuto un malore nella sua abitazione di Milano. L'omaggio nella notte del mondo della cultura e dello spettacolo

Ornella Vanoni, la cantante che ha fatto parte per decenni del panorama musicale italiano, si è spenta a 91 anni dopo un malore nella sua casa di Milano. «Con la sua scomparsa l'Italia perde una delle sue artiste più originali e raffinate», ha commentato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, esprimendo vicinanza e cordoglio ai familiari. Vanoni è considerata un mito, per la sua longevità artistica e non solo.

Fino all'ultimo giorno è stata una ricercatissima ospite dei programmi televisivi. È da quel mondo dello spettacolo che l'ha amata e che le ha fatto fare tantissimi incontri con artisti formidabili che adesso arrivano i primi messaggi di cordoglio. «Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile. Non riesco a dire proprio niente», è lo sgomento di Fabio Fazio dopo la notizia della morte. «Ornella Vanoni è la più grande, è un dispiacere immenso. La tua musica resterà nel nostro cuore per sempre», gli fa eco Simona Ventura. Tra i conduttori televisivi anche Mara Venier ha condiviso un messaggio sui social, scegliendo poche parole e l'emoticon di un cuore spezzato per esprimere tutto il suo dolore e salutare la cantante: «Addio adorata Ornella, mi mancherai tanto».

«Con lei se ne va la sua voce, la sua ironia, la sua curiosità, la sua sfacciataggine, il suo modo canzonatorio di interpretare le canzoni d'amore, la sua melodia, la sua bellezza, e la sua passione per la musica, per i giovani, per le novità. Ci mancherai moltissimo Ornella, moltissimo», scrive invece la regista Emma Dante.

Tanti i messaggi arrivati dal mondo della musica. Da Giorgia, che definisce Vanoni «voce indelebile dell'arte, della vita», a Vasco Rossi che la ringrazia «per questa interpretazione per la voce per l'ironia costante», fino al saluto di Eros Ramazzotti, «mi mancherai», e quello di Laura Pausini, che confessa: «Ognuno ha i suoi cantanti preferiti.. la mia era Lei. Riposa in Pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua personalità, la tua luce, non ci lasceranno mai. Unica».