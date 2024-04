COMMENTA E CONDIVIDI













AiSla ha diffuso per Pasqua il breve video nel quale don Alvaro Granados, sacerdote e teologo spagnolo, formula il suo augurio pasquale per tutti ma in particolare per i malati di Sla come lui. Granados è socio della sezione Lazio dell’Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica.

