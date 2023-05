Una stanza con il letto per la mamma e il lettino per il figlio - .

Una «Preghiera per la vita nascente». Nella Festa della Mamma 2023, l’arcivescovo di Milano Mario Delpini l’ha “regalata” a promotori e animatori della Casa di accoglienza per mamme e bambini del Centro di aiuto alla Vita Mangiagalli inaugurata nel complesso della basilica di Sant’Ambrogio dall’abate monsignor Carlo Faccendini e dalla direttrice del Cav Soemia Sibillo, con il presidente Luigi Bonzi, l’assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi e la presidente di FederVita Lombardia Elisabetta Pittino.

Sei le camere autonome più una cucina, un soggiorno e una balconata in comune (con una vista spettacolare sulla basilica che custodisce le spoglie del patrono), spazi recuperati in un piccolo stabile da tempo in disuso, accanto alla chiesa, destinato sino ad alcuni anni fa a ospitare una comunità di suore, e ora arredato con donazioni della Residenza universitaria Viscontea della Fondazione Rui.

Tre i valori indicati dall’abate Faccendini prima di benedire la Casa: «L’accoglienza della fragilità, che ricorda la protezione che dobbiamo assicurare alla vita nascente e a ogni vita che si affida al nostro cuore; la carità che in questa opera si rende visibile e concreta, e che la parrocchia di Sant’Ambrogio si assume come impegno quotidiano; e il volontariato, che nascerà nella nostra comunità attratto dalle mamme, dai loro bambini e da tutte le loro necessità umane e materiali». La parrocchia si accinge a celebrare un’altra festa: il 10 giugno in Duomo verrà ordinato sacerdote Alessandro Foti, un ragazzo della parrocchia, casa a pochi metri dalla basilica, cresciuto nell’oratorio affacciato su una delle chiese più belle di Milano.

Tra pochi mesi, a lavori ultimati, la nuova Casa accoglierà sei mamme con i loro neonati che molto probabilmente non avrebbero visto la luce senza l’aiuto del Cav e di chi lo sostiene. (Informazioni, contributi e volontariato per la Casa: info@cavmangiagalli.it).

Ecco il testo della preghiera composta dall’arcivescovo Delpini, distribuita dal Cav Mangiagalli in una immaginetta con la foto della basilica di Sant’Ambrogio, e recitata nella cerimonia inaugurale.



Dio Padre del Nostro Signore Gesù Cristo, Dio Padre nostro, Padre di tutti, donaci il tuo Santo Spirito, Spirito di sapienza e di fortezza.

L’annuncio di una vita nuova sia per ogni mamma e ogni papà motivo di stupore e di gratitudine.

Lo Spirito vinca ogni spavento e doni gioia a ogni mamma che accoglie il principio di una vita nuova.

Lo Spirito infonda ogni fiducia per vincere la preoccupazione per il futuro.

Lo Spirito faccia sorgere nel cuore intima gioia per distogliere dalla superficialità e dalle decisioni affrettate.

Lo Spirito aiuti a comprendere la stupidità dell’indifferenza e renda saggi, benevoli, solidali, strumenti della tua provvidenza, Padre nostro, Padre di tutti.

Maria, Madonna dell’attesa, accarezza ogni mamma che custodisce la vita nascente perché sia lieta, paziente, pronta a cantare il cantico dell’esultanza. Amen

Milano, 14 maggio 2023

Monsignor Mario Delpini

Arcivescovo di Milano