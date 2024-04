Jérôme Lejeun

Il 21 gennaio 2021 papa Francesco ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei santi a promulgare il decreto che riconosce «le virtù eroiche del Servo di Dio Jérôme Lejeune, fedele laico; nato il 13 giugno 1926 a Montrouge, in Francia, e morto a Parigi il 3 aprile 1994». Ecco la preghiera per chiedere l’intercessione del venerabile Servo di Dio Jérôme Lejeune. Il Dicastero, guidato dal cardinale Marcello Semeraro, ne ha curato un bel profilo biografico. Ecco la preghiera per chiedere grazie tramite la sua intercessione.



Dio che hai creato l’uomo a tua immagine

e lo hai chiamato a condividere la Tua Gloria,

ti rendiamo grazie per aver fatto dono alla Tua Chiesa del Professore Jérôme Lejeune,

eminente Servo della Vita.

Egli ha saputo mettere la sua immensa intelligenza

e la sua fede profonda a servizio

della difesa della vita umana,

specialmente della vita nascente,

nel pensiero instancabile di curare e guarire.

Testimone appassionato della verità e della carità,

ha saputo riconciliare, agli occhi del mondo contemporaneo,

la fede e la ragione.

Per sua intercessione, concedici,

secondo la Tua volontà,

le grazie che imploriamo,

nella speranza che egli sia presto annoverato

nel numero dei Tuoi santi.

Amen.



Preghiera con approvazione ecclesiastica del Card. André Vingt-Trois (Arcivescovo di Parigi)

