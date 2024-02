L'icona proposta dal Movimento per la Vita

«Ci sono tanti modi per comunicare il valore della vita: noi da sempre abbiamo scelto la via della Bellezza, perché vogliamo testimoniare la grandezza di ogni vita a partire dalla sua meraviglia». Così il Movimento per la Vita presenta la nuova proposta per diffondere attenzione e sensibilità verso la custodia della vita umana, in particolare di quella nascente. È stata infatti realizzata una riproduzione in miniatura della statua «Le donne custodiscono in grembo il mondo» realizzata dallo scultore canadese Tim Schmalz e donata al Movimento per la Vita, statua che raffigurante la Madonna con Gesù in grembo e che è ora esposta nella chiesa romana di San Marcello al Corso (dalla quale proviene il grande Crocifisso del XIV al quale i romani hanno fatto ricorso nei secoli in tempo di epidemie e portato in piazza San Pietro da papa Francesco durante la pandemia).

Oltre alle miniature che riproducono in scala la statua, il Movimento per la Vita ha realizzato una corona di rosario che reca la stessa immagine. Le iconcine (di 7 o 11,5 centimetri, in resina e polvere di marmo) vengono proposte dal Mpv per i Centri aiuto alla vita, le parrocchie, le famiglie, come dono per occasioni legate alla vita e anche come bomboniere per una nascita o un Battesimo. (Info e acquisti: ordini@mpv.org)