Ecco il testo del saluto al convegno «Impegno pubblico e virtù: l’esempio di Carlo Casini, magistrato, deputato, europarlamentare, fondatore del Movimento per la Vita» alla Camera dei Deputati il 15 ottobre 2024



Cari amici, impegni assunti in precedenza non mi permettono di unirvi a voi per questo evento in memoria di Carlo Casini, ma tenevo comunque a farvi pervenire, attraverso la voce di Lorenzo Cesa, questo breve messaggio per condividere con voi i miei ricordi di quest’uomo eccezionale che ebbi il piacere di conoscere durante la sua seconda esperienza al Parlamento europeo.

Diversi anni (troppi!) sono passati, ma di lui mi rimarrà per sempre il ricordo di una persona calma, posata, sempre gentile e sorridente.

Da presidente del Gruppo del Ppe al Parlamento europeo mi sono trovato a dover gestire non soltanto i dossier ma anche le persone, con le loro sensibilità, le loro priorità e, sì, anche i loro ego. Ma non con Carlo Casini. Da lui non ho mai avuto problemi (fatto più unico che raro, credetemi), solo una grande apertura e spirito di collaborazione. Pur restando sempre fedele alle sue idee e ai suoi principi, la sua dirittura morale non si traduceva mai in intransigenza e chiusura mentale; sapeva anzi, attraverso il dialogo, l’amicizia e l’empatia suscitare a sua volta un rispetto che trascendeva divisioni politiche e differenze di vedute.

Da vero democristiano, fu sempre un convinto europeista, pur nel rispetto di un principio fondamentale (non solo per la nostra famiglia politica ma per il progetto europeo stesso) ma troppo spesso dimenticato: il principio di sussidiarietà.

In questi tempi in cui difendere i nostri valori è sempre più difficile, è confortante sapere di poter contare sul suo aiuto e il suo sguardo benevolo da lassù. Un abbraccio caloroso.