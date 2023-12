Don Antonio Ruccia con Maria Grazia e un operatore del 118 - Ansa

Si chiamerà Maria Grazia la neonata lasciata intorno alle 7.20 dell’antivigilia di Natale nella culla termica allestita nel 2015 dalla parrocchia di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco di Bari. A scegliere il nome è la stessa persona che ha rinvenuto la piccola: il parroco don Antonio Ruccia, allertato dal sensore della cula che ha fatto squillare il suo cellulare. La bimba, nata da pochi gorni, è in buone condizioni di salute ed è stata subito ricoverata nel reparto di Neonatologia Policlinico di Bari. Seguendo la prassi delle “culle per la vita” diffuse in tutta Italia presso ospedali, associazioni e parrocchie, don Antonio ha subito denunciato ai carabinieri il rinvenimento della piccola, di cui si ignora la madre, che non ha lasciato biglietti.

Commossa la reazione del sacerdote e della comunità parrocchiale, che ha subito annunciato l’evento sulla sua pagina Facebook: «Si ripete il miracolo», allusione al fatto che già nel luglio del 2020 alla culla fu affidato da mani anonime un bambino, cui fu dato il nome di Luigi. Accanto al neonato in quel caso c'era un bigliettino.

La mamma si è mossa con grande discrezione: «Neppure la portiera del palazzo che guarda il gabbiotto con la culla si è accorta di qualcosa – racconta il sacerdote –. Per due giorni ho trovato la culla aperta, può significare tutto o nulla ma immagino il coraggio e il dolore di chi ha lasciato la piccola».



Il parroco davanti alla culla per la vita della parrocchia con il manifesto che pubblicizza lo spazio protetto - Ansa

Maria Grazia pesa 3 chili e 400 grammi e secondo i sanitari potrebbe esser nata una decina di giorni fa. Quando don Antonio ha aperto la porticina della culla l’ha trovata avvolta in una copertina, indossava una tutina di colore verde, uno smanicato rosa e un cappellino, un giubbottino. E piangeva a squarciagola: «Mi sono reso conto di quanto stava accadendo sotto i miei occhi – ha detto il sacerdote, pieno di gioia –. Ho allertato subito il 118 e abbiamo portato la bambina nel reparto di Neonatologia del Policlinico di Bari: qui c’è stato il momento più bello, quando gli operatori hanno dato da mangiare alla piccola e ha smesso di piangere: aveva fame». Don Antonio ha un pensiero per la mamma: «Non si tratta di un abbandono, ma di un lascito. La mamma ha consegnato la bambina a una struttura atta a compiere questa accoglienza: non ha voluto lasciare il neonato in un cassonetto, per strada, ma tra le braccia di una comunità parrocchiale che l’accoglie, se ne fa carico e l’affida alle giuste autorità. Quella piccola, a pochi giorni dal Natale del nostro Signore, mi ha fatto un dono: è come se fossi venuto di nuovo al mondo».

Quanto al nome, l’hanno suggerito gli stessi giorni natalizi: «Quando i carabinieri mi hanno chiesto come volessi chiamarla – spiega il parroco – ho risposto Maria Grazia, come la Madonna, che spero accompagni questa piccina per tutta la vita».