Suicidio assistito, i dubbi di Londra: mille emendamenti

Più tempo. È la richiesta espressa dal Parlamento britannico per completare il dibattito sulla controversa legge sul suicidio assistito. Il provvedimento, approvato nel giugno scorso ai Comuni con un risicato margine di maggioranza, è al momento al vaglio dei Lord. Qui, durante lo scrutinio in commissione, è piovuta una valanga di emendamenti: più di mille. Un numero record per un testo che nasce da un’iniziativa personale, quella della deputata laburista Kim Leadbeater. E comunque troppi per una discussione limitata dal regolamento a sole 50 ore. Giovedì scorso i “pari” hanno così votato – e accordato – un’estensione dei tempi previsti lasciando ai singoli parlamentari la possibilità di negoziare (in privato) l’effettiva durata dei “supplementari”. La mossa è stata dettata dalla necessità di entrare nei dettagli di un provvedimento di estrema delicatezza che, se approvato, aprirebbe le porte di Galles e Inghilterra alla morte volontaria. Ma ha scontentato quanti, tra le fila dei pro-choice, temono che qualche ora di dibattito spingerà la legge troppo in là verso la fine della legislatura, in calendario a maggio, facendola così naufragare del tutto perché non andrebbe “in eredità” a quella successiva.

La legge prevede che al suicidio assistito possano accedere, previo consenso di due medici e di una commissione composta da uno psichiatra, un assistente sociale e un giurista, solo malati terminali maggiorenni, capaci di intendere e volere, con aspettative di vita di massimo sei mesi. Sono esclusi – effetto di una modifica “last minute” ai Comuni – i casi motivati da disabilità o disturbi mentali (compresa l’anoressia). Ampi, anche a detta dei suoi stessi sostenitori, sono i margini per poterla migliorare. Per esempio, vanno rafforzate le clausole di garanzia a tutela dei pazienti vulnerabili e perfezionati gli articoli dedicati alla prevenzione delle coercizioni. Tra i nodi ancora da sciogliere quelli relativi alle risorse necessarie per istituzionalizzare le procedure nell’ambito del sistema sanitario nazionale. Pur di accelerare i tempi dell’esame, alcuni parlamentari hanno suggerito di ricorrere al Parliament Act, una norma invocata raramente quando deputati e “pari” non riescono a trovare un accordo, per arrivare all’approvazione della legge anche senza il consenso dei Lord. Circostanza, verificatasi l’ultima volta nel 2004 per imporre il divieto di caccia alla volpe, e che rappresenterebbe tuttavia uno strappo costituzionale troppo ingombrante. I fautori del “diritto a morire” rispondono all’obiezione sostenendo che non è democratico neppure il modo in cui i Lord – ramo non eletto del Parlamento – stanno rallentando una legge su cui i Comuni, depositari della volontà popolare, si sono espressi già in modo chiaro. Il leader dei socialdemocratici, Ed Davey, si è spinto fino a rivendicare per i deputati il diritto «ad approvare anche una cattiva legge, se i Comuni lo desiderano».