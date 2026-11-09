Più tecnologia? Più umanità. Cominciando dall’accoglienza della vita

Il Movimento per la Vita italiano rilancia la sua presenza orientata dalla fiducia e dalla speranza nel tempo dell’intelligenza artificiale. Dal convegno nazionale di Lecce il messaggio espresso nelle stesse ore dal Papa in America Latina: «Chi non è ancora nato appartiene già alla famiglia umana»

C’è un luminosissimo fil rouge che lega il silenzio tenace e operoso dei Centri di Aiuto alla Vita (Cav), delle Case di Accoglienza, di SOS Vita e Progetto Gemma, con il respiro universale della fraternità umana. Un filo che si è fatto voce, proposta e festa a Lecce, dove dal 6 all’8 novembre si è celebrato il 46° Convegno nazionale del Movimento per la Vita italiano (MpVI), intitolato «Pace nel grembo è pace nel mondo».

Siamo confluiti nel Salento in tanti, tantissimi, registrando una partecipazione ricca e di profonda intensità emotiva, culturale e spirituale. Abbiamo ascoltato, imparato, discusso, pregato, condiviso riflessioni, approfondimenti, esperienze, competenze, aggiornamenti, testimonianze, storie; ci siamo confrontati, confortati e confermati in ciò che ci accomuna: il servizio alla vita più fragile ed esposta allo scarto. Un successo reso possibile anche da un’organizzazione impeccabile, capace di coordinare con efficienza e calorosa accoglienza l'articolato programma di incontri, tavole rotonde e momenti comunitari.

Abbiamo cercato di irrobustire le ragioni più profonde del nostro impegno, traendo energia e stimoli dalla storia che ci precede e che ci sprona a proseguire abitando il cambiamento intensificando al contempo lo sguardo sulla nostra magnifica umanità per scorgerla intatta e luminosa nei più piccoli e fragili degli uomini cullati nel grembo della mamma, altare e santuario della pace.

È stata un'edizione dal respiro profondamente internazionale. Abbiamo avuto il dono e la ricchezza di accogliere delegazioni di primo piano: dagli amici della rete europea One of Us ai rappresentanti di Heartbeat International, fino a una presenza calorosa e significativa giunta dall’Albania. Segno tangibile di una cooperazione transfrontaliera e di una solidarietà che travalica i confini per far fiorire la cultura della vita che è in sé cultura di pace.

Abbiamo gioito per i messaggi calorosi e incoraggianti di papa Leone e del cardinale Zuppi. Gioia tanto più intensa nel riscontare la perfetta corrispondenza tra il nostro servizio con le parole che lo stesso Leone XIV andava dicendo, nelle stesse ore del nostro convegno di Lecce, durante il suo viaggio apostolico in Uruguay, richiamando l'attenzione di tutto il mondo sulla tutela della fragilità: «Chi non è ancora nato appartiene già alla famiglia umana», ha detto, abbracciando così la missione quotidiana del MpV e ponendola nel cuore della Chiesa universale.

In più momenti abbiamo sentito i nostri cuori battere all’unisono. Tra questi, indimenticabili sono stati gli sguardi che si incrociano quando si raccontano storie di speranza quotidiana: mamme sostenute, bambini nati, solitudini trasfigurate dall'accoglienza, famiglie riconciliate. L’appuntamento di Lecce è stato una vera e propria festa, partecipata, intensa e percorsa da una gioia profonda e da tanta gratitudine. Non si può ignorare un fatto che ha illuminato il convegno rendendolo unico: la condivisione della prossima – 11 dicembre – apertura della Causa di beatificazione e canonizzazione di Carlo Casini.

Tra i grandi temi al centro delle sessioni formative di quest'anno uno spazio è stato dedicato alla riflessione sulle nuove tecnologie e l’IA. In un’epoca in cui la tecnica rischia di disumanizzare l’umano, il convegno ha interrogato la bioetica contemporanea sul rapporto tra algoritmo e dignità di ogni persona dal concepimento, ribadendo la necessità di un surplus di umanità proprio laddove più forte è il rischio di smarrirne la bellezza, il mistero, il senso, la trascendenza.

Ci siamo promessi di non avere paura delle difficoltà del nostro tempo ma di avere il coraggio di affrontarle con intelligenza, competenza, speranza e fiducia; di essere testimoni di riconciliazione, evitando che la difesa della vita si trasformi in una contrapposizione sterile e lavorando perché la nostra presenza sia sempre occasione di incontro; di essere sempre più aperti ai giovani, affidando loro responsabilità e opportunità di crescita; di essere sempre più competenti e professionali investendo nella formazione e nella qualità del nostro servizio, senza perdere spontaneità, slancio, cuore; di essere sempre più presenti, costruendo reti di collaborazione con le istituzioni, i professionisti, le associazioni e le comunità locali; di essere voce di chi non ha voce, là dove siamo chiamati a stare nella vita di tutti i giorni, nei luoghi delle decisioni politiche, nei contesti educativi; di coltivare la speranza, sapendo che ogni gesto di accoglienza, anche il più piccolo e silenzioso, semina futuro e cambia il mondo dall'interno; di non rassegnarci di fronte agli insuccessi e alle difficoltà, continuando a seminare con fiducia; di non stancarsi di ricordare che anche i figli generati in laboratorio, che si trovano in una provetta e che non sono, purtroppo, destinati alla nascita sono esseri umani a pieno titolo; di comunicare la verità con amore; di far comprendere che tutelare il diritto alla vita e la cura verso i fragili è il primo passo per vivere in un mondo pacificato... Molto ci sarebbe ancora da scrivere e raccontare, l’ampia rassegna stampa delle giornate leccesi ne è la prova.

Riportiamo nelle nostre città, nelle nostre famiglie e nei nostri centri di aiuto la luce e la forza di questi giorni. Il cammino continua, uniti nella certezza che ogni vita difesa è una vittoria dell'amore, della pace, della verità. Da Lecce riparte un Movimento per la Vita ancora più unito, consapevole della propria missione con il cuore colmo di gratitudine e una rinnovata spinta operativa.

Come da tradizione, secondo l'armonioso criterio di rotazione geografica Nord-Centro-Sud che unisce idealmente l'intera nazione nella medesima missione, a chiusura dei lavori è stata annunciata la sede della prossima edizione: il convegno nazionale 2027 si svolgerà a Padova dal 19 al 21 novembre. Siamo pronti a portare all'ombra del Santo la medesima profezia: accogliere il più fragile e piccolo degli uomini e abbracciare la mamma che lo culla in grembo è la rivoluzione più urgente e la via maestra per costruire una vera pace nel mondo.

Marina Casini è presidente del Movimento per la Vita italiano