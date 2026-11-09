<Vita e Cura

Cure palliative indisponibili per la metà degli anziani ricoverati che ne hanno bisogno

di Redazione "è vita"
Un diritto ancora negato: impressionanti i dati dell’ampia ricerca curata dalla Società italiana di Geriatria alla vigilia della Giornata nazionale in decine di reparti ospedalieri e Rsa
Google preferred source
2 min di lettura
November 9, 2026
Cure palliative indisponibili per la metà degli anziani ricoverati che ne hanno bisogno
Le cure palliative sono necessarie alla metà degli anziani ricoverati in ospedale e residenti nelle Rsa ma non sono disponibili in più di un terzo dei reparti ospedalieri e delle strutture residenziali a lungo termine. Un bisogno “nascosto” e finora poco riconosciuto, messo in luce dalla prima e più ampia indagine sullo stato delle cure palliative negli ospedali e nelle Rsa promossa dalla Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) insieme alle principali società scientifiche, associazioni e fondazioni nell'ambito della geriatria, della medicina interna, delle cure palliative e dell'assistenza sociosanitaria.
I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista scientifica “Aging Clinical and Experimental Research” e presentati in vista della Giornata nazionale delle Cure palliative (11 novembre), mostrano che il bisogno è molto diffuso tra gli anziani più fragili in ospedale e Rsa e che l'effettivo accesso rimane fortemente limitato.
Condotto in 235 strutture italiane e coordinato da Dario Leosco, presidente Sigg, insieme a Graziano Onder, professore di Medicina e Cure Palliative dell'Università di Roma, lo studio ha visto la partecipazione di 100 reparti di Medicina interna, 56 di Geriatria e 79 strutture residenziali per anziani, distribuiti in 17 Regioni e nella Repubblica di San Marino.
La rilevazione è stata effettuata in occasione della Giornata dello scorso anno su circa 5.400 anziani: più di 3.300 ricoverati nei reparti di Medicina interna e geriatria, con un’età media di 81 anni, e quasi 2.100 residenti in strutture di assistenza a lungo termine, con un’età media di 86 anni. «Le cure palliative – spiega Dario Leosco, coordinatore dello studio e ordinario di Geriatria all'Università Federico II di Napoli – sono tradizionalmente associate all'assistenza in hospice e alla cura del cancro. Tuttavia la maggior parte degli anziani ospedalizzati e residenti nelle Rsa presenta molto spesso più malattie croniche, prevalentemente non oncologiche ma molto debilitanti e con un elevato carico di sofferenza, che richiedono un approccio palliativo in qualsiasi momento del decorso della malattia e non soltanto negli ultimi giorni di vita».
A sottolineare questa esigenza i risultati dello studio che mostrano come il 58,3% degli anziani ospedalizzati e il 48% di quelli nelle Rsa ha bisogno di cure palliative, non disponibili in più di un terzo dei reparti ospedalieri e delle strutture residenziali che hanno partecipato allo studio. «Un bisogno che cresce con l’età – dice Onder – e che resta alto anche senza diagnosi di tumore, seppure la prevalenza sia maggiore in questi casi: 77,2% in ospedale e 61,5% nelle Rsa tra i pazienti oncologici, contro il 50,8% in ospedale e il 46,8% nelle Rsa tra i pazienti non oncologici».
Tra le persone con bisogni palliativi, sono frequenti declino cognitivo (56,2% in ospedale, 48,7% nelle Rsa), deterioramento dello stato nutrizionale (36,6% in ospedale, 23,9% nelle Rsa), disfagia (17,6% in ospedale, 28,8% nelle Rsa) e dolore, presente in un paziente su due. «La demenza, presente nella metà del campione, è un fattore di particolare vulnerabilità: il bisogno di cure palliative riguarda il 65,6% di chi ne soffre, contro il 44,9% di chi non ne soffre», aggiunge Onder.
«Questi dati – sottolinea Giuseppe Bellelli, presidente eletto Sigg e ordinario di Medicina interna e Geriatria all’Università Milano-Bicocca – indicano dunque come priorità l’adozione di un approccio palliativo non solo per le persone anziane con assistenza a domicilio o negli hospice ma anche per quelle ospedalizzate e nelle Rsa. Occorre prevenire situazioni di sofferenza e assicurare un’assistenza sanitaria adeguata e nel rispetto della dignità della persona».
Leosco e Onder aggiungono che «le cure palliative vanno integrate nei percorsi ospedalieri e nelle strutture residenziali fin dalle prime fasi delle malattie croniche, gravi e inguaribili, anche con risposte ai bisogni psicologici e sociali, valorizzando la formazione di geriatri, internisti e operatori e introducendo uno screening sistematico dei bisogni di cure. Questo serve ad assicurare un diritto sancito dalla legge 38 del 2010 e che la legge di Bilancio 2023 ha fissato di garantire entro il 2028 al 90% di chi ne ha bisogno. Una meta però ancora lontana perché persiste un divario significativo, con forti disparità territoriali. A oggi in Italia gli hospice assistono infatti circa 52.500 persone e le cure palliative a domicilio 100mila. Numeri ancora troppo esigui per considerare questo diritto davvero universale».
Iscriviti alla newsletter settimanale gratuita di “è vita”: clicca qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Google Discover Seguici anche su Google Discover di Avvenire

Altro di Vita e Cura

Raccomandati per te

Idee e commenti