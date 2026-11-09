Cure palliative indisponibili per la metà degli anziani ricoverati che ne hanno bisogno

Le cure palliative sono necessarie alla metà degli anziani ricoverati in ospedale e residenti nelle Rsa ma non sono disponibili in più di un terzo dei reparti ospedalieri e delle strutture residenziali a lungo termine. Un bisogno “nascosto” e finora poco riconosciuto, messo in luce dalla prima e più ampia indagine sullo stato delle cure palliative negli ospedali e nelle Rsa promossa dalla Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) insieme alle principali società scientifiche, associazioni e fondazioni nell'ambito della geriatria, della medicina interna, delle cure palliative e dell'assistenza sociosanitaria.

I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista scientifica “Aging Clinical and Experimental Research” e presentati in vista della Giornata nazionale delle Cure palliative (11 novembre), mostrano che il bisogno è molto diffuso tra gli anziani più fragili in ospedale e Rsa e che l'effettivo accesso rimane fortemente limitato.

Condotto in 235 strutture italiane e coordinato da Dario Leosco, presidente Sigg, insieme a Graziano Onder, professore di Medicina e Cure Palliative dell'Università di Roma, lo studio ha visto la partecipazione di 100 reparti di Medicina interna, 56 di Geriatria e 79 strutture residenziali per anziani, distribuiti in 17 Regioni e nella Repubblica di San Marino.

La rilevazione è stata effettuata in occasione della Giornata dello scorso anno su circa 5.400 anziani: più di 3.300 ricoverati nei reparti di Medicina interna e geriatria, con un’età media di 81 anni, e quasi 2.100 residenti in strutture di assistenza a lungo termine, con un’età media di 86 anni. «Le cure palliative – spiega Dario Leosco, coordinatore dello studio e ordinario di Geriatria all'Università Federico II di Napoli – sono tradizionalmente associate all'assistenza in hospice e alla cura del cancro. Tuttavia la maggior parte degli anziani ospedalizzati e residenti nelle Rsa presenta molto spesso più malattie croniche, prevalentemente non oncologiche ma molto debilitanti e con un elevato carico di sofferenza, che richiedono un approccio palliativo in qualsiasi momento del decorso della malattia e non soltanto negli ultimi giorni di vita».

A sottolineare questa esigenza i risultati dello studio che mostrano come il 58,3% degli anziani ospedalizzati e il 48% di quelli nelle Rsa ha bisogno di cure palliative, non disponibili in più di un terzo dei reparti ospedalieri e delle strutture residenziali che hanno partecipato allo studio. «Un bisogno che cresce con l’età – dice Onder – e che resta alto anche senza diagnosi di tumore, seppure la prevalenza sia maggiore in questi casi: 77,2% in ospedale e 61,5% nelle Rsa tra i pazienti oncologici, contro il 50,8% in ospedale e il 46,8% nelle Rsa tra i pazienti non oncologici».

Tra le persone con bisogni palliativi, sono frequenti declino cognitivo (56,2% in ospedale, 48,7% nelle Rsa), deterioramento dello stato nutrizionale (36,6% in ospedale, 23,9% nelle Rsa), disfagia (17,6% in ospedale, 28,8% nelle Rsa) e dolore, presente in un paziente su due. «La demenza, presente nella metà del campione, è un fattore di particolare vulnerabilità: il bisogno di cure palliative riguarda il 65,6% di chi ne soffre, contro il 44,9% di chi non ne soffre», aggiunge Onder.

«Questi dati – sottolinea Giuseppe Bellelli, presidente eletto Sigg e ordinario di Medicina interna e Geriatria all’Università Milano-Bicocca – indicano dunque come priorità l’adozione di un approccio palliativo non solo per le persone anziane con assistenza a domicilio o negli hospice ma anche per quelle ospedalizzate e nelle Rsa. Occorre prevenire situazioni di sofferenza e assicurare un’assistenza sanitaria adeguata e nel rispetto della dignità della persona».

Leosco e Onder aggiungono che «le cure palliative vanno integrate nei percorsi ospedalieri e nelle strutture residenziali fin dalle prime fasi delle malattie croniche, gravi e inguaribili, anche con risposte ai bisogni psicologici e sociali, valorizzando la formazione di geriatri, internisti e operatori e introducendo uno screening sistematico dei bisogni di cure. Questo serve ad assicurare un diritto sancito dalla legge 38 del 2010 e che la legge di Bilancio 2023 ha fissato di garantire entro il 2028 al 90% di chi ne ha bisogno. Una meta però ancora lontana perché persiste un divario significativo, con forti disparità territoriali. A oggi in Italia gli hospice assistono infatti circa 52.500 persone e le cure palliative a domicilio 100mila. Numeri ancora troppo esigui per considerare questo diritto davvero universale».

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