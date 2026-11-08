Vita, politica, diritti: passa di qui la strada verso il cielo

Questo tempo tanto complesso, tanto difficile e tanto travagliato non sembra propizio alla speranza e all’ottimismo. Questo primo quarto di secolo del terzo millennio si è consumato tra crisi economiche, internazionali, sanitarie, per non parlare di ben oltre 50 guerre su tutto il pianeta con tantissimi morti e sofferenze delle popolazioni, spesso vittime innocenti della prepotenza e del desiderio di dominio di pochi. Un quarto di secolo davvero doloroso e difficile, con la Chiesa che attraverso i suoi Papi e i suoi Vescovi continua incessantemente a invocare la pace e la conversione dei cuori. Compito arduo che tocca a tutti noi e non soltanto ai nostri pastori, perché solo attraverso la testimonianza credibile dei suoi fedeli si potrà sperare in un cambiamento d’epoca positivo e ricco di frutti buoni.

Questo primo quarto di secolo è stato anche un tempo positivo, perché ricco di frutti buoni nella presenza tra noi di grandi figure del cristianesimo che si sono messe in luce. Penso ai tanti santi celebrati in tempi recenti, ma anche ai tanti santi della porta accanto che hanno illuminato il nostro cammino. Tra questi c’è sicuramente Carlo Casini che ha attraversato decenni di vita ecclesiale e politica con una fede esemplare, una fede “santa” che non si arrende e spinge molti alla conversione dei cuori. Il 4 novembre è stata annunciata ufficialmente dal Vicariato di Roma l’apertura della causa di beatificazione e di canonizzazione del Servi di Dio Carlo Casini e questo avverrà con una solenne cerimonia in Vicariato l’11 dicembre alle 12 alla presenza del cardinale Baldassarre Reina, Vicario del Papa per la Diocesi di Roma. Un annuncio tanto atteso e tanto emozionante. Un evento davvero speciale e l’apertura di un cammino stupefacente per il futuro della figura di Carlo Casini nell’ambito della Chiesa e per il futuro di tutti noi che abbiamo seguito e accompagnato Carlo nel suo cammino terreno. Poi sarà il Signore a guidare i passi di chi dovrà decidere l’esito della causa, ma il fatto stesso che ci sia questa apertura dà la misura della statura di Carlo Casini, non solo come politico, come magistrato, come padre di famiglia o come fondatore del Movimento della Vita, ma come uomo dalle virtù eroiche, che ha vissuto tutta la vita all’ombra del Vangelo, avvolto dal mantello protettivo di Maria, circondato dalla Grazia del Signore che è stato sempre la sua guida e il suo faro.

Una fede indomabile, la sua, anche di fronte alle sofferenze e infine alla terribile malattia che lo ha devastato. Fedele fino alla fine. In preghiera fino alla fine. Innamorato del Signore fino alla fine. Pochi giorni fa abbiamo celebrato la festa di Tutti i Santi, solennità antichissima, cara alla devozione di tutta la Chiesa: non mi sembra un caso che l’annuncio dell’apertura della causa di beatificazione di Carlo Casini sia avvenuto a pochissimi giorni di distanza, e che in quella festa – caduta di domenica –, nel Vangelo di Matteo, si sia letto il brano delle Beatitudini. Ho sempre affermato che pensare a Carlo per me significava pensare alle Beatitudini che ci ha insegnato il Signore, la rappresentazione stessa della vita di Gesù e una sorta di carta di identità del cristiano che presenta la propria fede al prossimo e a Dio. Ecco, quella era la carta di identità di Carlo Casini: le Beatitudini per raggiungere la corona di gloria che Dio Padre ha preparato per tutti noi, se ne saremo degni. In definitiva, l’uomo contemporaneo vive tante minacce, vere o false che siano, e le Beatitudini indicano la strada per non farsene schiacciare e raggiungere la vera Vita. Carlo lo ha sempre saputo, e nella sua umiltà, nella sua sapienza, nel suo “timor di Dio” le ha percorse senza esitare, tanto che sono diventate fino alla fine la cifra delle sue scelte e dei suoi pensieri. La Beatitudini sono il grande Manifesto della santità cristiana, e noi preghiamo il Signore perché d’ora in poi ci conceda di seguirle prendendo a esempio delle nostre vite quella di Carlo Casini.

Luisa Santolini è presidente dell’Associazione Amici di Carlo Casini

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