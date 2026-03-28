Nel nome di ogni vita: a Marina Casini il premio mondiale per la dignità umana

La sala è colma,: oltre 1.400 operatori provenienti da ogni parte del mondo si sono ritrovati a Cincinnati (Usa) per la conferenza mondiale di Heartbeat International, uno degli appuntamenti più significativi per chi, ogni giorno, si dedica all’accoglienza e al sostegno della vita nascente. Un mosaico di storie, culture e impegno concreto che testimonia la forza silenziosa di una rete globale capace di farsi prossima alle donne, alle famiglie, ai più fragili.

In questo contesto così ricco e vibrante la presenza del Movimento per la Vita italiano ha avuto un rilievo particolare. Con la presidente Marina Casini, il segretario generale Giuseppe Grande e la vicepresidente Soemia Sibillo, l’Italia ha portato non solo la propria esperienza ma anche uno stile fatto di ascolto, accompagnamento e dedizione quotidiana, con la consapevolezza che la cultura della vita nascente parte dallo sguardo sul più povero dei poveri: il bambino non ancora nato. Il contributo del MpV si è inserito nel dialogo internazionale come una voce autorevole e profondamente umana, capace di raccontare un impegno che non è teoria, ma testimonianza concreta.

Il premio consegnato a Marina Casini

Gli incontri e i momenti di confronto hanno restituito l’immagine di un movimento globale che cresce nella condivisione e nella consapevolezza di una missione comune: custodire la dignità di ogni vita umana, fin dal concepimento. E proprio in questo clima di comunione e gratitudine è accaduto qualcosa di inatteso e profondamente significativo: Marina Casini ha infatti ricevuto, a sorpresa, l’Heartbeat International Legacy Award, il più importante riconoscimento dell’associazione americana che viene conferito ogni cinque anni a una persona che abbia avuto un impatto significativo sull’intero movimento di aiuto alla gravidanza nel mondo.

Un momento di grande emozione, accolto con un lungo applauso che ha unito idealmente tutti i presenti e che Marina Casini ha esteso idealmente a tutto il Movimento per la Vita italiano. Non solo un riconoscimento personale, dunque, ma il segno visibile di un lavoro condiviso, costruito nel tempo insieme a tanti volontari, operatori e realtà che, anche in Italia, si spendono ogni giorno per affermare il valore della vita umana. Per il Movimento per la Vita Italiano, con i suoi oltre 300 Centri di Aiuto alla Vita, oltre 70 case di accoglienza e i preziosi servizi Sos Vita e Progetto Gemma, questo premio rappresenta insieme un dono e una grande responsabilità.

Le delegazioni nazionali presenti a Cincinnati

Un dono – è il pensiero della presidente e della delegazione italiana al forum in terra americana – perché riconosce la fecondità di un impegno portato avanti con perseveranza e passione. Una responsabilità, perché richiama tutti a continuare con rinnovato slancio, consapevoli che ogni gesto di accoglienza può cambiare una storia, ogni incontro può aprire una speranza. In un mondo spesso segnato da solitudine e incertezza, la testimonianza che emerge da questa conferenza è chiara: esiste una rete viva, internazionale, capace di prendersi cura. E l’Italia, con il suo Movimento per la Vita, ne è parte integrante e protagonista.