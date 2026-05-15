Crisi economica, Tajani: non escludo manovra correttiva
Il vicepremier apre a un intervento straordinario per tamponare gli effetti della crisi energetiche e dei rincari. Oggi l'Istat ha certificato un rialzo dei prezzi del 2,7% su base annua, trainati dai prodotti energetici (+9,2%)
1 min di lettura
May 15, 2026
«Non escludo una manovra correttiva oltre agli interventi tampone, come quelli sulle accise, per la crisi economica scatenatasi con l'inizio della guerra in Iran». Così il vicepremier, Antonio Tajani, a Macerata per il congresso regionale Marche di Forza Italia rispondendo a una domanda sulla crisi energetica e la possibilità di uno scostamento di Bilancio. «Adesso è fondamentale lavorare affinché l'Europa si renda conto che debba esserci più flessibilità per gli aspetti legati al costo dell'energia», ha dichiarato il vice premier e leader di partito. «Così come c'è più flessibilità sulle spese per la difesa, dovrebbe esserci anche sugli aumenti del prezzo dell'energia provocati da fattori esterni. Noi non abbiamo nulla a che fare con la guerra in Iran, ma ne paghiamo le conseguenze».
Il tema delle risposte a livello di politica economica è stato anche al centro del vertice di maggioranza di ieri. Come certificato oggi dall'Istat, l'inflazione sale: nel mese di aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi, ha registrato una variazione del +1,1% su base mensile e del +2,7% su base annua (da +1,7% di marzo); la stima preliminare era +2,8%. La crescita dell'inflazione, sottolinea l'Istat, è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi dei prodotti energetici (da -2,1% a +9,2%) e degli alimentari non lavorati (da +4,7% a +5,9%).
Sabato scorso, parlando a Bergamo, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti aveva detto che l'attuale contesto «richiede prudenza e senso di responsabilità ma deve anche necessariamente aprire spazio a soluzioni innovative e realistiche, senza preconcetti o ideologie fini a se stessi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA