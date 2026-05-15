Inflazione ad aprile al +1,1% su base mensile e +2,7% in un anno

Lo indica l'Istat, spiegando che la salita è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli Energetici (da -2,1% a +9,2%) e degli Alimentari non lavorati (da +4,7% a +5,9%)

Nel mese di aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +1,1% su base mensile e del +2,7% su base annua (da +1,7% di marzo); la stima preliminare era +2,8%. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli Energetici (da -2,1% a +9,2%) e degli Alimentari non lavorati (da +4,7% a +5,9%)

Ad aprile la crescita su base annua dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa, ovvero dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, sale a +2,3%(da +2,2% di marzo). I prodotti ad alta frequenza d'acquisto rincarano del 4,2% (da +3,1%). In rallentamento sono invece i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3% a +2,6%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,2% a +0,6%). Nel mese di aprile l'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, mostra un rallentamento (da +1,9% a +1,6%), come anche quella al netto dei soli beni energetici (da +2,1% a +1,9%). I prezzi dei beni registrano una marcata accelerazione su base annua (da +0,8% a +3,1%), mentre quelli dei servizi rallentano (da +2,8% a +2,4%). Di conseguenza, indica ancora l'Istat, il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni diventa negativo, portandosi a -0,7 punti percentuali (dai +2 del mese precedente).

Nel confronto mensile, la variazione dell'indice generale risente prevalentemente dell'aumento dei prezzi degli Energetici non regolamentati (+5,4%), degli Alimentari non lavorati (+2%), dei Servizi relativi ai trasporti (+1,7%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,4%); tali effetti sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi degli Energetici regolamentati (-0,3%). L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) evidenzia una variazione pari a +1,6% su base mensile, per effetto della fine dei saldi stagionali di cui il Nic non tiene conto, e a +2,8% su base annua (da +1,6% del mese precedente); la stima preliminare era +2,9%. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale pari a +1,0% e una tendenziale di +2,6%.