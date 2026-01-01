Svizzera, esplosione nel bar di una stazione sciistica: almeno 10 morti

Un incendio è scoppiato all'1.30 nel seminterrato di un locale in montagna, mentre erano in corso i festeggiamenti per Capodanno. Il locale può accogliere fino a 400 persone. Il rogo non sarebbe doloso. La Farnesina segue la situazione

La polizia svizzera ha riferito a Sky News che almeno 10 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite in un'esplosione in un bar nella stazione sciistica di Crans-Montana.

La polizia ha anche confermato che l'incidente non viene trattato come un attentato terroristico. L'esplosione e il successivo incendio hanno avuto luogo durante i festeggiamenti di Capodanno al Le Constellation Bar and Lounge nella stazione sciistica alpina attorno all'1.30.

Il rogo è scoppiato nella notte in seguito a una o più esplosioni, riporta la Radiotelevisione Svizzera sul suo sito. La prima esplosione si sarebbe verificata attorno alla 1.30 nel seminterrato del bar. Il locale poteva accogliere fino a 400 persone.

I servizi di emergenza sono sul posto e gli elicotteri di Air-Glaciers sono stati mobilitati. Anche numerose ambulanze sono state mobilitate. La polizia ha istituito una linea di assistenza per le famiglie. Per ciò che si è potuto ricostruire fino a questo punto, l'incendio non sarebbe doloso.

La Farnesina e il Consolato a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana, dove alcune esplosioni e un grave incendio in un bar ristorante hanno provocato morti e feriti. Sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di connazionali in raccordo con le autorità locali. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato informato e segue la situazione. Per eventuali segnalazioni la Farnesina invita a contattare l'unità di crisi.