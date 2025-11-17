Se fossi un cavallo. Ovvero l'infanzia onnipotente

SE FOSSI UN CAVALLO. SOPHIE BLACKALL; IL CASTORO; 16 EURO

Tutti abbiamo immaginato e sognato di essere qualcosa d’altro. Almeno ogni volta che abbiamo fatto finta di essere una guardia o un ladro, un principe o una fata, una regina delle nevi, un pilota d’aereo o una brava dottoressa. È un gioco liberatorio che accende e nutre l’immaginazione, tanto più se ci si spinge, magari solo per caso, per una visione improvvisa, a immaginarsi in qualcosa di più ardito. Nei panni sonnacchiosi del cane di casa o in quelli aggressivi di un leone, nella leggerezza di un passerotto. Così tanto per proiettarsi fuori da sé e vedere l’effetto che fa. Se fosse un cavallo, il protagonista di questa storia – voce narrante – galopperebbe tutto il giorno. Libero in una prateria come un selvaggio, senza sella né briglie, senza meta, a occhi chiusi assaporando il vento che scompiglia la criniera. E poi pasti e svago garantiti, idem per successo e considerazione. Le situazioni casalinghe in cui Sophie Blackal cala il suo bel destriero – che è cavallo e insieme piccolo umano - sono paradossali ma simbolicamente hanno a che fare con il pensiero onnipotente bambino che si vorrebbe sciolto da regole. E non solo mangiare o andare a letto quando gli pare, rotolare nel fango ed evitare il bagnetto. Ma essere finalmente al centro dell’attenzione. Visto. Come potrebbe un fratello non prenderlo in considerazione? Come potrebbero gli amici non fare a gara per averlo in squadra? Come sempre i sogni sono desideri. Qui Sophie Blackall - autrice di origine australiana, due volte vincitrice della Caldecott Medal - con brevi battute di testo e immagini grandiose celebra sul serio la bellezza dell’infanzia senza limiti e sovversiva. Dai 4 anni

UNA BARCA NEL CIELO. SCRITTO E ILLUSTRATO DA QUENTIN BLAKE; CAMELOZAMPA; 19,90 EURO

Rimettendo assieme i pezzi di una barca sfasciata trovata sulla spiaggia, due ragazzi realizzano uno strano velivolo che sulle ali del vento spicca il volo e solca i cieli del Pianeta, non prima di aver imbarcato una cicogna con un’ala spezzata. Un osservatorio fantastico sul mondo di giù e non solo. Con quell’imbarcazione Nicola e Lucia potranno accogliere e mettere in salvo tanti bambini vittime di soprusi e ingiustizie, sfruttati e schiavizzati da gente senza scrupoli, coinvolti e in fuga dalle guerre, bersaglio di prepotenze. Non una ma tante volte. Questo albo illustrato da un maestro di fama mondiale come l’insuperabile Quentin Blake è frutto di un lavoro collettivo: Blake ha prestato il suo genio creativo a 1800 bambini che da varie parti del mondo hanno contribuito, aiutati dagli insegnanti, con idee suggerimenti, immagini e testi alla sua realizzazione. I loro nomi compaiono nei risguardi all’inizio e alla fine dell’albo. Dai 4 anni

DOGGER. SHIRLEY HUGHES; TRADUZIONE DI CHIARA CARMINATI; STORIEDICHI EDIZIONI. 17 EURO