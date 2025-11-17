Se fossi un cavallo. Ovvero l'infanzia onnipotente
Consigli di lettura per i più piccoli
November 17, 2025
SE FOSSI UN CAVALLO. SOPHIE BLACKALL; IL CASTORO; 16 EURO
Tutti abbiamo immaginato e sognato di essere qualcosa d’altro. Almeno ogni volta che abbiamo fatto finta di essere una guardia o un ladro, un principe o una fata, una regina delle nevi, un pilota d’aereo o una brava dottoressa. È un gioco liberatorio che accende e nutre l’immaginazione, tanto più se ci si spinge, magari solo per caso, per una visione improvvisa, a immaginarsi in qualcosa di più ardito. Nei panni sonnacchiosi del cane di casa o in quelli aggressivi di un leone, nella leggerezza di un passerotto. Così tanto per proiettarsi fuori da sé e vedere l’effetto che fa. Se fosse un cavallo, il protagonista di questa storia – voce narrante – galopperebbe tutto il giorno. Libero in una prateria come un selvaggio, senza sella né briglie, senza meta, a occhi chiusi assaporando il vento che scompiglia la criniera. E poi pasti e svago garantiti, idem per successo e considerazione. Le situazioni casalinghe in cui Sophie Blackal cala il suo bel destriero – che è cavallo e insieme piccolo umano - sono paradossali ma simbolicamente hanno a che fare con il pensiero onnipotente bambino che si vorrebbe sciolto da regole. E non solo mangiare o andare a letto quando gli pare, rotolare nel fango ed evitare il bagnetto. Ma essere finalmente al centro dell’attenzione. Visto. Come potrebbe un fratello non prenderlo in considerazione? Come potrebbero gli amici non fare a gara per averlo in squadra? Come sempre i sogni sono desideri. Qui Sophie Blackall - autrice di origine australiana, due volte vincitrice della Caldecott Medal - con brevi battute di testo e immagini grandiose celebra sul serio la bellezza dell’infanzia senza limiti e sovversiva. Dai 4 anni
UNA BARCA NEL CIELO. SCRITTO E ILLUSTRATO DA QUENTIN BLAKE; CAMELOZAMPA; 19,90 EURO
Rimettendo assieme i pezzi di una barca sfasciata trovata sulla spiaggia, due ragazzi realizzano uno strano velivolo che sulle ali del vento spicca il volo e solca i cieli del Pianeta, non prima di aver imbarcato una cicogna con un’ala spezzata. Un osservatorio fantastico sul mondo di giù e non solo. Con quell’imbarcazione Nicola e Lucia potranno accogliere e mettere in salvo tanti bambini vittime di soprusi e ingiustizie, sfruttati e schiavizzati da gente senza scrupoli, coinvolti e in fuga dalle guerre, bersaglio di prepotenze. Non una ma tante volte. Questo albo illustrato da un maestro di fama mondiale come l’insuperabile Quentin Blake è frutto di un lavoro collettivo: Blake ha prestato il suo genio creativo a 1800 bambini che da varie parti del mondo hanno contribuito, aiutati dagli insegnanti, con idee suggerimenti, immagini e testi alla sua realizzazione. I loro nomi compaiono nei risguardi all’inizio e alla fine dell’albo. Dai 4 anni
DOGGER. SHIRLEY HUGHES; TRADUZIONE DI CHIARA CARMINATI; STORIEDICHI EDIZIONI. 17 EURO
Shirley Hughes è stata tra le autrici e illustratrici più amate in Gran Bretagna, definita da Philip Pullman "un tesoro nazionale". Vincitrice per due volte della Kate Greenaway Medal for Illustration, dal 1955 una sorta di Oscar al miglior illustratore di libri per ragazzi pubblicato nel Regno Unito.. La prima volta è stata nel 1977con “Dogger”, diventato un classico della letteratura britannica che, tradotto da Chiara Carminati, è pubblicato ora per la prima volta in Italia grazie a Storiedichi Edizioni. Shirley Hughes immerge i lettori più piccoli dentro una delle prime situazioni più disperanti e traumatiche che può accadere a un bambino: la perdita del proprio più amato peluche. Il compagno che lo segue ovunque e senza il quale è difficile addormentarsi. Dogger è un cagnolino di pezza, la pelliccetta spelacchiata in più punti e un orecchio penzolante. Proprio quello che un prozio regalò a suo figlio Ed e che fece la stessa fine del peluche del racconto. Per il piccolo Dave è l’inseparabile migliore amico, perciò se ne può immaginare il dispiacere il giorno in cui nessuno sa come Dogger non si trova in casa. Perso? Forse una distrazione costata cara durante il pomeriggio in città. Ricerche vane, di Dogger neppure l’ombra finché il cagnetto ricompare su una bancarella alla festa della scuola. Ma qui la situazione è davvero complicata. Una storia delicata, illuminata dalle illustrazioni di rara bellezza della Hughes, che sollecita l’empatia dei lettori mettendo a fuoco le emozioni e le reazioni dei protagonisti, da ultima la generosità e l’intraprendenza della sorellina Bella. Un affresco dell’infanzia di sempre, raccontata senza bamboleggiamenti e leziosità. Da non perder
