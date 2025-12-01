La letterina di Lupo a Babbo Natale: "Vuoi venire a cena da me?"

; IL CASTORO, 22 EURO LA LETTERINA DI LUPO A BABBO NATALE. SHAKTI STAAL; ILLUSTRAZIONI DI MARIANNE BARCILON ; IL CASTORO, 22 EURO

I punti di vista come sempre sono importanti. Tutti guardiamo a Babbo Natale, complice il suo carattere pacioso e la sua generosità, con un bel carico di simpatia. Barbone bianco, un bel vocione possente, il fisico rotondo e cicciottello: da sempre nelle fiabe lo disegnano così. Su Babbo Natale, invece, il famelico lupo ha uno sguardo interessato tutto suo. Basta con le bambine graciline, le nonne coriacee e la banda dei porcellini. Da quando ha visto la foto del vecchio e grasso Santa Claus ha un chiodo fisso: farne un buon boccone. Lo sogna allo spiedo, in ragù, in salsiccia, spezzatino o alla brace, (tutto grasso che cola!), acconciato in mille modi, l’unico problema è come agganciarlo. Raggiungere lo scopo senza far scoprire le proprie intenzioni. Ma scrivere una letterina, magari più di una, per invitarlo a cena sarà la soluzione più adatta? Nel frattempo, pregustando quel piatto succulento, meglio predisporre per la serata la giusta atmosfera. Babbo Natale cadrà nel tranello? Madre francese, padre tedesco, l’infanzia in Kashmir, Shakti Staal scrive una storia brillante e divertente che Marianne Barcilon illustra con ironia, ben tratteggiando nelle sue tavole la cialtroneria del lupo pasticcione che osa mettersi contro Babbo Natale. Ne esce un albo pieno di sorprese, letterine da aprire e leggere, pagine da srotolare e spettacolari immagini pop up. Dai 5 anni

NON L’HO FATTO APPOSTA. JÖRG MÜHLE; TERRE DI MEZZO; 14 EURO

Superare i piccoli atti di egoismo, condividere le proprie cose, prendere decisioni assieme, non prevaricare l’altro: Orso e Donnola, i personaggi in cui Jörg Mühle, designer e illustratore tedesco, nasconde i tic e le contese infantili, questa volta sono alle prese con la difficoltà di chiedere scusa. I due amici stanno spalando la neve quando la Donnola viene investita da una badilata di neve inavvertitamente lanciata da Orso. E qui ha inizio una diatriba spassosa che la dice lunga sui rapporti di forza dei due, sui bisticci, le ripicche, gli ultimatum e le sfide che si lanciano a vicenda. Sulla cocciutaggine di entrambi sempre sul punto di degenerare e invece ricomposta in un finale divertente a sorpresa. Dai 3 anni

UN PICCOLO GRANDE DONO. JENNIFER COULMANN; GRIBAUDO; 12 EURO

Una storia natalizia sugli equivoci e i malintesi. Quest’anno per la prima volta Orso vuole resistere al grande sonno per condividere con Topino la cena della Vigilia. È dunque l’occasione buona per scambiarsi i regali. Orso è sorpreso e quasi commosso da una scatolina che il suo picco amico ha preparato con cura per lui- la prende e la porta a casa. Però, c’è un però, perché con quelle zampone che si ritrova non riesce a scartare il minuscolo dono e non sa come fare. Non ricevendo messaggi di ringraziamento Topino è demoralizzato. Il regalo non sarà piaciuto? Come mai orso è in ritardo con la cena? Per fortuna il bosco è pieno di amici e il Natale sarà salvo. Dai 3 anni

FULMINE E L’ORSO BIANCO. MATT TAVARES; NORD SUD EDIZIONI 13,90 EURO

Terza avventura, terzo albo scritto e illustrato da Matt Tavares con al centro Fulmine, la più giovane e conosciuta delle renne di Babbo Natale. Nei giorni che precedono la Vigilia, mentre il cielo tra i ghiacci del grande nord si tinge di colori accesi per l’alba boreale, atterrando su una radura deserta Fulmine incontra George, un solitario e massiccio orso bianco con il desiderio di volare. Possibilità semplice per Fulmine ovviamente preclusa a George che con il suo dolce peso proprio non ce la fa ad alzarsi e sollevarsi verso il cielo stellato. Peccato, la piccola renna se ne deve andare per raggiungere il suo gruppo, con il rincrescimento di non essere stata d’aiuto. Ma poiché la notte della Vigilia certi desideri possono avverarsi, Babbo Natale potrebbe avere in serbo un dono anche per il grande George. Dai 3 anni