Un cuore spezzato e un posto tra le stelle

UN POSTO FRA LE STELLE. EYA GINA; CARTHUSIA; 20,90 EURO

Finalista del Silent Book Contest 2022 Gianni De Conno Award - concorso internazionale dedicato al libro senza parole -“Un posto fra le stelle” è un’occasione da non sprecare per bambini e genitori, perché sollecita domande e riflessioni che vengono da sé quando si parla di vita e di morte, di perdita e di dispiaceri. Di un cuore spezzato, quello di una bambina di fronte alla morte della sua gattina. Accompagnarsi a vicenda su un tema così delicato non può che far bene a tutti. Qui poi ci vuole un supplemento di attenzione e di lentezza visto che a parlare sono solo le immagini. Un punto di partenza non andrebbe ignorato: le dediche sono illuminanti e lasciano intendere che dentro le illustrazioni Eya Gina, illustratrice americana, ha messo personaggi reali. “Alla mia adorata Busya, amica dolce e tenera. A Pepita, che ha curato il mio cuore spezzato. A tutti i nostri piccoli amici, vicino a noi o in quel posto tra le stelle”. La morte della propria gattina, amica inseparabile, è un dolore incomprensibile e difficile da superare per la bambina protagonista della storia. Cosa significa morire? Dove si va quando la vita finisce? La gatta occupa tutti i pensieri della bambina e, come un’ombra che non se ne vuole andare, la segue ovunque. Finché sarà proprio lei, la vecchia gatta, a portare la piccola in quel luogo tra le stelle dove c’è anche la risposta che lenisce il dolore. Ha spiegato l’autrice: “Credo che alcune storie siano meglio raccontate in silenzio. A volte non ci sono parole giuste, e nessuna parola è necessaria. Credo che la mia storia sia una di queste”. Vero. Dai 5 anni

CECE E CICE SULLA NEVE. ALICE KELLER; ILLUSTRAZIONI DI VERONICA TRUTTERO; CAMELOZAMPA;12,90 EURO

Cece e Cice sono i protagonisti di una serie di cartonati facili da maneggiare, dedicata a lettori bebè. A chi, come racconta Alice Keller, che ne è l’ideatrice insieme a Veronica Truttero, “inizia a toccare per la prima volta i libri e ad assaggiarli, a metterli in bocca. Per loro abbiamo pensato a due protagonisti un po’ bambini, un po’ creature del bosco, un po’ selvatici.” Dopo la prima avventura che ha visto i due bimbetti, allegri e curiosi, divertirsi tra pozzanghere e foglie autunnali proprio come due folletti, eccoli ben equipaggiati con cuffie, sciarpe e stivali a far tuffi, affondi e un bel pupazzo sulla neve. Per le storie di Alice Keller, semplici e lievi che pescano nell’ambiente familiare quotidiano, Veronica Truttero ha realizzato illustrazioni vivaci, ben delineate, senza troppi particolari, su uno sfondo in gran parte bianco e tranquillizzante, in cui i due bambini sempre accompagnati da un gattino, un merlo e uno scoiattolo vivono la loro avventura. Dai 12 mesi

LA PRINCIPESSA DI PAPÀ. SÉVERINE VIDAL; ILLUSTRZIONI DI CLAIRE LE MEIL; SINNOS; 12 EURO

Essere amati e protetti dai propri genitori è uno dei tanti diritti che gli adulti dovrebbero garantire ai bambini. Ma voler bene e proteggere non significa diventare ossessivi e soffocanti. In questa storia ci sono una bambina e un papà. O meglio, un re e sua figlia, la principessa Stellina. Lui, com’è giusto che sia, l’adora. E per lei farebbe qualsiasi cosa. Fin qui tutto bene. Il re però tende a esagerare, a diventare iper protettivo e invadente. Fin da quando Stellina è venuta al mondo lui ha passato le notti nella sua stanza nel timore che le potesse accadere qualcosa e ora che la bambina è cresciuta continua a non lasciarle spazio, regalandole una vita senza problemi ma anche sempre sotto osservazione, finta, noiosa e da reclusa. È comprensibile che Stellina desideri una vita vera, sicché un giorno la libertà se la prende da sola. Una storia ben raccontata e illustrata in punta di penna e colori pastello, con garbo e humor, che indirettamente sollecita per bambine, bambini e genitori la giusta distanza. Dai 5 anni

L’INVERNO, LA GATTA, IL FUOCO, E IL LIBRO. ALBA DONATI; ILLLUSTRAZIONI DI ANNA RIZZI; MONDADORI; 16,50 EURO