Un cuore spezzato e un posto tra le stelle
Consigli di lettura per i più piccoli
3 min di lettura
November 24, 2025
UN POSTO FRA LE STELLE. EYA GINA; CARTHUSIA; 20,90 EURO
Finalista del Silent Book Contest 2022 Gianni De Conno Award - concorso internazionale dedicato al libro senza parole -“Un posto fra le stelle” è un’occasione da non sprecare per bambini e genitori, perché sollecita domande e riflessioni che vengono da sé quando si parla di vita e di morte, di perdita e di dispiaceri. Di un cuore spezzato, quello di una bambina di fronte alla morte della sua gattina. Accompagnarsi a vicenda su un tema così delicato non può che far bene a tutti. Qui poi ci vuole un supplemento di attenzione e di lentezza visto che a parlare sono solo le immagini. Un punto di partenza non andrebbe ignorato: le dediche sono illuminanti e lasciano intendere che dentro le illustrazioni Eya Gina, illustratrice americana, ha messo personaggi reali. “Alla mia adorata Busya, amica dolce e tenera. A Pepita, che ha curato il mio cuore spezzato. A tutti i nostri piccoli amici, vicino a noi o in quel posto tra le stelle”. La morte della propria gattina, amica inseparabile, è un dolore incomprensibile e difficile da superare per la bambina protagonista della storia. Cosa significa morire? Dove si va quando la vita finisce? La gatta occupa tutti i pensieri della bambina e, come un’ombra che non se ne vuole andare, la segue ovunque. Finché sarà proprio lei, la vecchia gatta, a portare la piccola in quel luogo tra le stelle dove c’è anche la risposta che lenisce il dolore. Ha spiegato l’autrice: “Credo che alcune storie siano meglio raccontate in silenzio. A volte non ci sono parole giuste, e nessuna parola è necessaria. Credo che la mia storia sia una di queste”. Vero. Dai 5 anni
CECE E CICE SULLA NEVE. ALICE KELLER; ILLUSTRAZIONI DI VERONICA TRUTTERO; CAMELOZAMPA;12,90 EURO
Cece e Cice sono i protagonisti di una serie di cartonati facili da maneggiare, dedicata a lettori bebè. A chi, come racconta Alice Keller, che ne è l’ideatrice insieme a Veronica Truttero, “inizia a toccare per la prima volta i libri e ad assaggiarli, a metterli in bocca. Per loro abbiamo pensato a due protagonisti un po’ bambini, un po’ creature del bosco, un po’ selvatici.” Dopo la prima avventura che ha visto i due bimbetti, allegri e curiosi, divertirsi tra pozzanghere e foglie autunnali proprio come due folletti, eccoli ben equipaggiati con cuffie, sciarpe e stivali a far tuffi, affondi e un bel pupazzo sulla neve. Per le storie di Alice Keller, semplici e lievi che pescano nell’ambiente familiare quotidiano, Veronica Truttero ha realizzato illustrazioni vivaci, ben delineate, senza troppi particolari, su uno sfondo in gran parte bianco e tranquillizzante, in cui i due bambini sempre accompagnati da un gattino, un merlo e uno scoiattolo vivono la loro avventura. Dai 12 mesi
LA PRINCIPESSA DI PAPÀ. SÉVERINE VIDAL; ILLUSTRZIONI DI CLAIRE LE MEIL; SINNOS; 12 EURO
Essere amati e protetti dai propri genitori è uno dei tanti diritti che gli adulti dovrebbero garantire ai bambini. Ma voler bene e proteggere non significa diventare ossessivi e soffocanti. In questa storia ci sono una bambina e un papà. O meglio, un re e sua figlia, la principessa Stellina. Lui, com’è giusto che sia, l’adora. E per lei farebbe qualsiasi cosa. Fin qui tutto bene. Il re però tende a esagerare, a diventare iper protettivo e invadente. Fin da quando Stellina è venuta al mondo lui ha passato le notti nella sua stanza nel timore che le potesse accadere qualcosa e ora che la bambina è cresciuta continua a non lasciarle spazio, regalandole una vita senza problemi ma anche sempre sotto osservazione, finta, noiosa e da reclusa. È comprensibile che Stellina desideri una vita vera, sicché un giorno la libertà se la prende da sola. Una storia ben raccontata e illustrata in punta di penna e colori pastello, con garbo e humor, che indirettamente sollecita per bambine, bambini e genitori la giusta distanza. Dai 5 anni
L’INVERNO, LA GATTA, IL FUOCO, E IL LIBRO. ALBA DONATI; ILLLUSTRAZIONI DI ANNA RIZZI; MONDADORI; 16,50 EURO
Nella collana Leggere le figure, Mondadori pubblica una storia controcorrente che, alla vigilia del Natale e del momento di massima espansione dei desideri ha il sapore dell’autenticità. É quella di Adelaide una bambina che, sollecitata a spedire a Babbo Natale la letterina con i suoi desideri, non sa cosa scrivere. E non perché vuole troppe cose e non riesce a decidersi. Adelaide ha già tutto quello che per lei conta e ha valore. Ecco perché non sa cosa desiderare. Nella sua casa di montagna, in un minuscolo ma delizioso paese, non ha bisogno d’altro: è inverno e c’è la neve. Ha una gatta che adora, il fuoco nel camino che scalda soprattutto i cuori. E un posto dove leggere in pace, ovvero la sua più grande passione. A ben pensarci però qualcosa ci sarebbe per rendere ancora più completi i suoi tesori, ma qui occorre fermarsi per non sciupare la sorpresa. Con la sua vena poetica Alba Donati sa come rendere straordinaria una storia di ordinaria semplicità. Chi volesse saperne di più di Alba Donati, la poetessa diventata libraia a Lucignana, un paesino di 180 abitanti, arroccato sulle alture della Garfagnana, dove l’autenticità è pane quotidiano, può collegarsi al sito https://libreriasopralapenna.it/. Dai 5 anni
© RIPRODUZIONE RISERVATA