Il caos climatico alla festa di Re Inverno

IL COMPLEANNO DI RE INVERNO. JONATHAN FREEDLAND; ILLUSTRAZIONI DI EMILY SUTTON ; EMME EDIZIONI; 14,90 EURO

Re Inverno è proprio come lo si immagina: vesti sontuose di velluto, broccato e seta bianche e azzurre ricamate di fili preziosi e adornate di pelliccia argentata; in testa una spettacolare corona adornata di cristalli. Sullo sfondo di un paesaggio innevato svettano le sgargianti figure delle due sorelle del sovrano, le regine Primavera e Autunno e del solare fratello Re Estate. L’immagine di copertina a matite e acquerelli di Emily Sutton, icona dell’illustrazione moderna, è solo un anticipo delle raffinate tavole dell’interno che rendono questo albo una vera bellezza. Illustrazioni capaci di esaltare il testo semplice della fiaba sulla confusione climatica profondamente attuale. Per il compleanno Re Inverno invita alla sua festa il fratello e le due sorelle. Forse non proprio una buona idea, considerando lo sconquasso degli effetti collaterali climatici di quattro stagioni diverse in scena contemporaneamente. Ma la famiglia è la famiglia e al cuore non si comanda. Lieto fine garantito di questa storia riscritta dal giornalista Jonathan Freedland, ispirata al racconto originale di ottant’anni fa scritta dal giovane ebreo tedesco Ulrich Alexander Boschwitz, durante il confino in un campo di prigionia britannico nell’isola di Man, perché considerato straniero nemico, dopo la fuga dalla Germania nazista nel 1935.

CANTO D’INVERNO GIORGIO VOLPE; ILLUSTRAZIONI DI PAOLO PROIETTI; KITE EDIZIONI; 18 EURO

Grandi fiocchi imbiancano il bosco. Mentre i merli vanno in cerca di bacche e il canto della cincia Allegra interrompe il silenzio ovattato, Rosso Bel Pelo, la volpe, e Bas il tasso, si divertono un mondo a far tuffi nella neve soffice. Peccato che non ci sia anche l’amico Quik a giocare con loro. Il ghiro, in letargo, dorme da mesi e soltanto a primavera potrà unirsi alla compagnia. Questo però non impedisce ai due di passare la vigilia di Natale a decorargli la tana: nel caso Quik si svegliasse troverebbe questo regalo, segno della premura e dell’affetto degli amici. I due possono così addormentarsi tranquilli uno accanto all’altro. Non sanno che anche ghiro, con la complicità della cincia ha una sorpresa per loro che li lascerà senza parole. Una storia da leggere ai più piccoli con lentezza, condividendo lo spettacolo delle immagini che raccontano la forza e il calore dell’attenzione agli altri. Quei semplici gesti silenziosi che fanno bene al cuore. È sempre bello pensare che qualcuno ha in serbo un pensiero per noi. Dai 3 anni

DESUETO L’ALFABETO. ARIANNA PAPINI; RROSE SÉLAVY; 22 EURO

Desueto, cioè non più in uso. Il latino da cui la parola deriva ci aiuta a capire meglio: “desuescere” significa perdere l’abitudine. Dunque una parola desueta non è tanto qualcosa di fuori moda e sorpassato, ma qualcosa che non abbiamo più l’abitudine di frequentare. Con una rima che funziona a pennello questo albo si presenta come un abecedario raffinato in cui i deliziosi mostriciattoli dell’animalario fantastico di Arianna Papini accompagnano per ogni lettera dell’alfabeto alcune delle parole che abbiamo smesso di usare, sostituendole con altre più facili. Parole che hanno somiglianze nelle lettere iniziali con altre di altri Paesi. Dalla A di acchiappacitrulli, di collodiana memoria, alla Zeta di zizzania passando per ciuschero, gaglioffo, pillacchera o quadrumane, un alfabestiario immaginario che mischia realtà e fantasia, parole antiche ma così fantasiose da pronunciare che sembrano inventate per divertimento. L’inizio di un gioco che, dizionario alla mano, adulti e bambini possono continuare insieme. Un albo per ogni età.

IL NATALE DI MINUTINA. KIMIKO; ILLUSTRAZIONI DI CHRISTINE DAVENIER; ÀNCORA; 15 EURO

Autrice nata da madre francese e padre giapponese, particolarmente apprezzata per i suoi libri per l’infanzia, Kimiko firma con Christine Davenier la quarta avventura di Minutina, la minuscola fata nata da una stella caduta e germogliata in un albero, nientemeno che di fate. Minutina e gli amici si danno un gran daffare il giorno della vigilia di Natale a decorare la radura e a preparate una tavolata di dolci per una festa che vedrà riuniti tutti gli animali del bosco. Il gruppetto però è un po’ demoralizzato perché di neve non se ne vede e si sa, la neve a Natale, fa atmosfera. Una brutta sorpresa in più li attende il giorno dopo: l’abete è stato spogliato, ghirlande e lanterne sono sparite. Chi può aver fatto tanta confusione e perché un così brutto dispetto? Forse Babbo Natale, scontento degli addobbi? Non diremo del colpevole, ma solo che riconoscere un torto fatto senza malizia e chiedere scusa, sono i primi passi per trovare comprensione e perdono. Un racconto garbato illustrato con vivacità che si chiude con l’allegria che mette l’amicizia al primo posto, all’insegna del “più si è, più ci si diverte!” Dai 3 anni

UN REGALO DI NATALE MOLTO SPECIALE. STEFANIA LUISI; ILLUSTRAZIONI DI MICHELE BOSCO; MONDADORI; 17 EURO

Un gigantesco pacco rosso infiocchettato troneggia nel bel mezzo di una radura innevata il giorno di Natale. Quasi un oggetto misterioso planato da un altro pianeta. Cosa sarà? Soprattutto per chi? Sorpresi e incuriositi sono in quattro a immaginare che si tratti di un dono per sé: Donnola, Tasso, Volpe e Scoiattolo. In un gioco di scatole cinesi, i quattro amici dovrebbero ragionare senza presunzione e pazientare, ma pazienza non ne hanno sicché la contesa del dono finisce in zuffa. La sorpresa sarà una bella lezione di generosità e condivisione per i quattro bisbetici amici. Dai 4 anni