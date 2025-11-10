Oggetti stra-ordinari, con una molletta mi faccio l'altalena

OGGETTI STRA-ORDINARI. TATSUYA TANAKA; ORECCHIO ACERBO; 18,50 EURO

Che cosa hanno di straordinario una molletta per i panni, un paio di occhiali, un porta scotch, un temperino, un flauto, un tamburello e uno spazzolino da denti? A prima vista niente. E apparentemente non avrebbero nulla in comune se non l’uso quotidiano che ne facciamo. Oggetti ordinari dunque, a meno che non si abbia un’immaginazione geniale come quella di Tatsuya Tanaka capace di vedere le forme e mettere in atto la loro trasformazione, tramutare una molletta in un’altalena, una serie di spazzolini da denti in una fila di lampioni, astucci e hot dog in altrettanti vagoni di treni. Il risultato, da lasciare senza parole, lo si scopre di pagina in pagina in questo albo fotografico che mostra omini in miniatura al lavoro mentre smontano e rimontano gli oggetti come in un cantiere, per dare vita così a palazzi, stazioni, piscine e lunapark. Dove tutto è rimasto ciò che era prima ma in un contesto diverso è diventato tutta un’altra cosa. Work in progress, meravigliosa storia di un progetto, l’albo si chiude con un’immagine di fine lavori davvero sorprendente. Giapponese, fotografo di miniature, Tatsuya Tanaka dal 2011 è artefice di un calendario personale molto particolare: ogni giorno condivide sul suo sito web (che merita una visita) una foto dei propri incredibili e divertenti scenari in miniatura. I suoi lavori, esposti in mostre viste da milioni di visitatori, sono famosi in tutto il mondo. Dai 4 ai 99 anni

MENO È PIÙ CHIC! MARIE DORLÉANS; GALLUCCI; 16 EURO

E se un giorno qualcuno tentasse di vendervi un cappotto con idromassaggio, un’aspirapolvere da compagnia o un tappeto da pioggia? Potreste scambiarlo per un pazzo, ma può essere che qualcun altro si precipiterebbe e magari farebbe una lunga coda per aggiudicarsi a caro prezzo un oggetto esclusivo, sebbene inutile e assurdo. Potere delle mode. Certo esagera Marie Dorléans, autrice e illustratrice francese, nell’additare all’incredulità di chi legge le follie del consumismo, ma il sorriso e l’ironia con cui lo fa rende il messaggio forte e chiaro. Accessibile anche ai più piccoli. È una gradevole e acuta commedia dell’assurdo questo albo dalle illustrazioni strepitose prima che divertenti in cui Marie Dorléans ci mostra una folla si scatenati consumatori aggiudicarsi oggetti senza senso e ostentarli pur di apparire alla moda. Che non è mai l’ultima. Le esagerazioni insensate sono sempre una grande tentazione per gli sciocchi. Dai 5 anni

INDOVINA CHI VIENE A MERENDA. LAURA MUCHA, ILLUSTRAZIONI DI MARC BOUTAVANT; TERRE DI MEZZO; 16 EURO)

Quanto può essere seccante voler finire di leggere il proprio libro, essere quasi all’ultima pagina e dover invece continuamente smettere perché qualcuno bussa alla porta? Molto seccante. Succede a Piccolo Orso (ricordate il Piccolo Orso di Riccioli d’oro?) in una giornata decisamente no in cui aveva deciso di starsene al calduccio nel suo letto, in pace a leggere. Prima Riccioli d’Oro, poi Cappuccetto Rosso e infine i Tre Porcellini: eccoli tutti ad auto invitarsi per lo squisito porridge che si mangia da lui. Nessuno immagina che di lì a poco, mentre gli invitati sono a tavola e piccolo Orso corre in camera per finire l’ultima pagina del libro, si sarebbe presentata anche la Nonna di Cappuccetto Rosso in fuga dal Lupo cattivo. Anche lei desiderosa di avventarsi sul golosissimo porridge? A pensarci bene la nonna ha un aspetto un po’ strano. Prima di tornare alla sua lettura Piccolo Orso dovrà chiarire chi si nasconde sotto la vecchia vestaglia. Una storia che riprende i più noti personaggi delle fiabe con il sempre divertente effetto della ripetizione. Inconfondibili le illustrazioni Marc Boutavant, autore sempre per Terre Di Mezzo del popolare Cane Puzzone. Dai 4 anni

ELISA E LE FOGLIE D’AUTUNNO. CRISTINA MARSI; ILLUSTRAZIONI DI CLAUDIO CERRI. EDIZIONI PAOLINE; 14 EURO

L’autunno inoltrato è fatto ancora di colori vivaci e caldi ma di aria frizzante che annuncia l’inverno. Un tempo di grandi mutamenti nella natura: le piante si spogliano e molti animali devono cambiare vita. Sciarpone al collo e berretto calato sugli occhi, quando può Elisa se ne va nel bosco per godersi lo spettacolo dell’autunno. È il momento di salutare tanti amici, uno stormo di oche in partenza per Paesi caldi, orsi, scoiattoli, ricci sul punto di ritirarsi nelle proprie tane e affrontare il grande sonno invernale. Per lei un compito: raccogliere e mettere da parte le foglie più colorate e allegre per mostrarle agli amici in primavera al risveglio, perché possano anche loro condividere la bellezza di quel tempo perso durante il letargo. E poi a ben pensarci, con quel tesoro raccolto si possono realizzare tantissimi lavori creativi. Sfogliare per credere. Un grande albo con illustrazioni a tutta pagina e un testo ad alta leggibilità. Una lettura preziosa che unisce il piacere di ascoltare una storia alla proposta di osservare il mondo naturale in questo periodo. Dai 4 anni