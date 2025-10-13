In valigia lo spazzolino e anche l'orso Nino

LO SPAZZOLINO O L’ORSO NINO? MIA FLORIDI; ILLUSTRAZIONI DI CHIARA FICARELLI; IL CASTORO 16 EURO

La prima valigia da soli è una conquista di autonomia, ma anche un impegno che richiede più testa che cuore, o almeno un buon compromesso tra l’utile e il dilettevole, ciò che sarà indispensabile in viaggio e ciò che risponde alle ragioni del desiderio. Teo pensa di fare al volo il suo bagaglio, non immagina da principiante qual è che dovrà fare e disfare, togliere e mettere, scegliere cosa portare con sé e cosa lasciare a casa. Sembra facile. Il fatto è che in un batter baleno la valigia di Teo si riempie a non finire, traboccando di giochi e di peluche da cui è impossibile separarsi. Perché si fa presto a decretare che si deve portare solo l’essenziale. Essenziali per Teo sono i calzini come i pinguini o i pantaloncini. Le pantofoline quanto le macchinine, lo spazzolino come l’orso Nino. Ma se una via d’uscita c’è per far stare tutto, ma proprio tutto, Teo la troverà. Sorprendendo gli adulti per i quali non è altrettanto facile limitarsi all’essenziale Una storia musicale perfetta da leggere e rileggere ad alta voce. Dai 4 anni

FACCIO UN ETTO CON L’OSSO. SERGIO OLIVOTTI; TERRE DI MEZZO; 16 EURO

Siamo in teatro e un attore navigato sta per recitare Cappuccetto Rosso in monologo. Una passeggiata, perché questa scena l’avrà fatta mille volte, dice. A supportalo per ogni evenienza c’è il classico suggeritore, pronto a entrare in azione. Il gioco di quest’albo sta in un esilarante ping pong di parole tra i due: il suggeritore che suggerisce, nella pagina di sinistra, e a destra l’attore che scambiando fischi per fiaschi se ne esce con un sacco di spropositi. I fraintendimenti, per di più in rima, sono musica per le orecchie dei più piccoli che ascolteranno una versione da morir dal ridere della stra famosa fiaba. È giocoforza però che chi legge faccia le due voci, una bassa, quasi sussurrata, l’altra stentorea e teatrale. Risate garantite per un’ulteriore prova azzeccatissima di Sergio Olivotti. Dai 3 anni

L’OMETTO A CUI NON PIACEVA NULLA. PÉPITO MATÉO; ILLUSTRAZIONI DI IRÈNE BONACINA; TERRE DI MEZZO; 16 EURO

È scorbutico e scostante, lunatico e irascibile: è un ometto odioso che non sopporta niente e detesta tutto. Nulla lo interessa e passa le giornate a borbottare e inveire contro il mondo intero, felice se tutto finalmente sparisse. E se per caso il suo desiderio fosse esaudito? Un giorno succede infatti che a furia di sbraitare contro tutto ciò che lo circonda, il sole se ne va per primo seguito dalle nuvole, la terra, gli animali, le piante, le persone e tutto il resto. Sicché l’ometto resta solo e al buio, pieno di paure e senza riferimenti. E tanto vorrebbe tornare indietro. Una vocina gli suggerisce la soluzione: per riavere tutto ciò che ha perso non ha altra scelta, dovrà pronunciarne il nome. Ed è così che, mentre l’ometto ha imparato la lezione, il mondo torna a prendere vita e a manifestarsi in tutta la sua bellezza. Un albo ispirato a una leggenda dei nativi americani che ci ricorda come basta cambiare sguardo per scoprire quanto sia prezioso ciò che diamo per scontato. Dai 5 anni

LE LUCI DEL NORD. GERDA MÄRTENS; MIMEBÙ; 14,90 EURO

Gerda Märtens è un’illustratrice e autrice estone. Per Mimebù ha realizzato questo albo, entrato nella rosa finalista del premio come migliore albo illustrato estone del 2020. Una storia di cambiamenti climatici, migrazione e resilienza che parte nel grande nord dell’Artico dove l’orso Jon vive da fotografo scattando foto ricordo ai turisti. Un’esistenza tranquilla fino al giorno in cui un evento estremo si abbatte sulla regione: una pioggia torrenziale scoglie i ghiacci e determina una grande alluvione. Jon, come tanti altri deve lasciare il suo Paese. Andrà verso terre accoglienti ma sconosciute, tanto diverse dal suo habitat. Dove gli orsi hanno pellicce scure, il clima è caldo, il cielo sempre assolato e dove farà un incontro che gli cambierà la vita. Peccato che anche lì incomba il cambiamento climatico. Ma Jon l’orso ha in serbo un talismano di famiglia. Dai 4 anni