Sempre più connessi (ma uno su tre è offline)

Il Global Digital Report – pubblicato da We Are Social – è una fotografia molto dettagliata del mondo digitale. Nelle sue 561 slide indaga in profondità i nostri comportamenti a livello mondiale. Impossibile elencare in questo spazio tutte le suggestioni che contiene. Ma molte sono di grande interesse. La prima è che abbiamo superato la soglia dei 5 miliardi di profili attivi sui social media, equivalenti a più del 62% della popolazione mondiale. Quindi, un mondo che sembrava un po’ in crisi un anno fa, è aumentato di 266 milioni di iscritti (pari a più 5,6%). L’utente medio dei social trascorre sulle piattaforme 2 ore e 23 minuti al giorno (8 minuti in meno rispetto al rapporto 2023), con punte massime in Kenya (3 ore e 43 minuti al giorno), Sud Africa (3 ore e 41 minuti) e Brasile (3 ore e 37 minuti) e punte minime in Giappone (53 minuti al giorno) e Sud Corea (1 ora e 6 minuti). L’Italia si piazza in mezzo con una media di 1 ora e 48 minuti di uso dei social al giorno. Come ben spiega Valentina Turrini di We are social «l’anno scorso, in questo periodo, notavamo che le persone trascorrevano meno tempo su internet rispetto all’anno prima, e ci chiedevamo se stessimo assistendo a un cambiamento comportamentale nell’uso della tecnologia. Invece, questa tendenza si è invertita. L’utente medio di Internet ora trascorre 6 ore e 40 minuti online ogni giorno. Si tratta di un aumento medio di 4 minuti al giorno (+1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso». D’accordo, siamo sempre più connessi. Ma cosa facciamo in rete? Innanzitutto usiamo app di chat e messaggistica (lo dichiara il 94,7% di tutti gli utenti Internet). Poi frequentiamo i social (il 94,3% degli intervistati) e facciamo ricerche su motori come Google (80,7%). «Lo shopping è al quarto posto, con poco meno di tre quarti di tutti gli utenti Internet impegnati ad acquistare». Alla domanda: per cosa usi internet? le risposte più gettonate sono: «cercare informazioni», «rimanere in contatto con amici e familiari» e «guardare video, programmi TV e film». Se ci spostiamo solo sui social il 38,5% degli utenti dice di usarli «per riempire il tempo libero». Con una particolarità: i social sono sempre meno piattaforme di relazione e sempre di più mezzi di intrattenimento (la nuova tv, secondo alcuni). Non a caso, proprio grazie ai suoi video «divertenti e di intrattenimento», TikTok registra il più alto tempo medio speso da ogni utente su un social (34 ore al mese). La piattaforma social “preferita” dagli utenti nel mondo, invece, è Instagram che ha superato WhatsApp, regina lo scorso anno e ora scesa al secondo posto. E Facebook? A 20 anni dal suo debutto, nonostante qualche segnale di crisi nel mondo occidentale, resta il social col maggior numero di utenti (oltre 3 miliardi). Tra i tantissimi dati contenuti nel rapporto vale la pena di sottolineare che il 38,6% degli utenti usa servizi di musica in streaming, il 17,9% ascolta la radio online, il 20,6% i podcast e il 17,2% gli audiolibri». E ancora: «ben l’83,1% degli utenti internet si intrattiene con i videogiochi». In chiusura vi segnalo un dato importante: il 33,8% delle persone nel mondo non è ancora connessa alla Rete. Il Paese più colpito è l’India (con 683 milioni e 700 mila persone tagliate fuori dal mondo digitale, pari al 47,6% della popolazione), seguito da Cina (33,5 milioni di persone offline, pari al 23,6%). A livello percentuale in alcuni Paesi africani le cose vanno ancora peggio. In Etiopia la percentuale degli emarginati digitali è pari all’80,6% degli abitanti (pari a 103 milioni di persone), in Uganda è del 73%, in Tanzania del 68% e in Nigeria del 54,5% (pari a 123 milioni e 430 mila persone). © riproduzione riservata

