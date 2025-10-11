Tra due battaglie

Consapevole della sua avversione per le giapponeserie, evitavo di intrattenermi con il signor Kenobi sulla cultura del suo Paese. Non riuscii però a trattenermi dal manifestargli l’ammirazione per un brano di Morte di un maestro del Tè di Inoue Yasushi. È la pagina in cui ci si interroga su come faccia l’invitto generale Oribe a officiare cerimonie perfette tra una battaglia e l’altra. Perché per lui sono le battaglie a stare tra una cerimonia e l’altra, è la risposta: anche quando guida l’esercito, Oribe continua a seguire la Via del Tè. «Non è lo stesso per ciascuno di noi?», replicò il signor Kenobi.

«Non si comporta in questo modo anche lei, come tutti gli altri? – aggiunse –. Per quanto mi riguarda, non ho dubbi. In ogni istante, anche adesso che stiamo parlando, lascio che dalla mia mente non svanisca la cognizione di quello che veramente mi sta a cuore. Di chi sono veramente, se preferisce. Questo è l’insegnamento del Tè: non la cerimonia in quanto tale, ma l’assiduità, direi quasi l’ossessione che la accompagna. Qual è la sua Via, amico mio? Se l’è mai chiesto? Oppure lo ha già scoperto?». Prima di allora, il signor Kenobi non mi aveva mai chiamato “amico” e non l’avrebbe mai più fatto in seguito. Nonostante la mia cautela, non avevo sbagliato a parlargli di quel libro.