I dovuti accertamenti

Disciplina solitamente bistrattata, la filologia lascia comprendere il suo valore attraverso il paragone con altre attività, alle quali si attribuiscono vantaggi maggiori. Il filologo, nella fattispecie, è tenuto a un processo di accertamento delle fonti che ricorda da vicino le pratiche dell’indagine poliziesca. Con il misterioso plico ancora tra le mani mi domandavo se non fosse il caso di comunicare la novità all’ispettore, il quale mi avrebbe imposto di non aprire la busta per nessun motivo, di maneggiarla con cautela e, in definitiva, di portargliela presto in ufficio per le verifiche del caso.

Non è nel mio carattere trasgredire le leggi, ma mi dispiaceva dilazionare il piacere di una scoperta che ai miei occhi – ne ero certo – sarebbe stata una conferma. Se alla fine ho ceduto, se ho cercato l’ispettore al numero che mi aveva lasciato e ho preso appuntamento con lui per la mattina seguente, non è stato per timore di incorrere in chissà quale sanzione. Piuttosto, mi interessava capire se davvero il poliziotto si sarebbe comportato da filologo e dove, eventualmente, i rispettivi protocolli avrebbero iniziato a divergere prima di entrare in conflitto. In questo modo speravo di soddisfare la mia curiosità e mi predisponevo a onorare lo scomparso, il latitante signor Kenobi.