La storia finisce qui. Mi si potrebbe chiedere se sia una storia vera, e cioè se corrispondano alla realtà i fatti e le persone e le circostanze che ho rievocato. Non saprei come rispondere. La letteratura, anche quando praticata da un autore minore, è sempre testimonianza. Di quanto è accaduto e si vorrebbe dimenticare (l’esempio più grandioso, e non solo in ambito italiano, è offerto da Primo Levi) oppure di qualcosa che poteva essere e non è stato. Nell’Iliade, quando si arriva al duello tra Ettore e Achille, si spera sempre –per un attimo – che il greco rinunci a scagliare il colpo fatale. È l’ombra di un’ipotesi, che emerge tra un esametro e l’altro e rimane lì. Smentita, sospesa. Questo è uno degli spazi della letteratura e di qualsiasi racconto gli esseri umani si scambino tra di loro.

La riservatezza e anche l’osservanza delle leggi mi impediscono di pronunciarmi in modo troppo esplicito sulla verità di questa storia. Mi limito a dichiarare che è la storia di una possibilità, perché questo è stato per me fin dall’inizio l’amicizia con il signor Kenobi: l’occasione per specchiarmi in un altro, la verifica delle scelte che stavo compiendo e che mi hanno portato qui, nell’ultimo giorno dell’anno, a tagliare il filo di una fiaba che almeno per me è vera come è vero il tempo.