L’ho detto e lo ripeto: prima di internet, non era facile riconoscere una citazione

L’ho detto e lo ripeto: prima di internet, non era facile riconoscere una citazione. Ammesso e non concesso che la rete stessa, resa sempre più petulante dalla pochezza delle nostre richieste, possa essere ritenuta oracolo affidabile in materia di attribuzioni. Il web può sbagliare, ma offre anche gli strumenti per rimediare: è veleno e antidoto, intossicazione e farmaco. Nel mondo di ieri non andava così. Individuare una fonte era spesso questione di fortuna e, con il sapere in piena espansione, i codici ereditati dalla tradizione non sempre risultavano efficaci. Tutto questo per dire che una volta il signor Kenobi mi chiese notizie sulle origini di una frase proverbiale e io non seppi rispondergli. «Nessun uomo è grande per il suo maggiordomo», recitava il reperto incriminato.

Non prendetevi l’incomodo di andare a controllare: è Hegel, adesso l’enigma si scioglie in meno di un secondo. Ma allora, ma a quei tempi. Resistetti alla tentazione di qualche tentativo alla cieca (in materia di aforismi con Oscar Wilde si indovina quasi sempre, ma questo sarebbe stato il caso del “quasi”) e ammisi la mia ignoranza. Il pensiero, però, mi pareva condivisibile. «Sì, certamente – rispose il signor Kenobi –. Lo considero una buona ragione per non diventare mai il maggiordomo di qualcuno».