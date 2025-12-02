Avverbi di troppo

Risparmiare sugli aggettivi, astenersi di massima dagli avverbi. Sono regole minime di scrittura e, come tutte le regole, sono da commisurare alle relative eccezioni, perché le regole si rispettano finché non ci si accorge che l’eccezione è non solo più comoda, ma anche più efficace. Straordinariamente efficace, per restare in tema. Con mia stessa sorpresa, mi sono reso conto che in questi appunti sul signor Kenobi ho largheggiato quando avrei dovuto trattenermi, e mi sono lasciato andare proprio dove sarebbe stato meglio adoperare maggior prudenza.

A mia discolpa, posso addurre il carattere del mio soggetto, le cui azioni risultavano spesso talmente imperscrutabili da richiedere un supplemento di tentativi ed errori. Non voglio dire che il comportamento del signor Kenobi fosse sempre e comunque ambiguo, per quanto la conclusione verso la quale ci stiamo avviando rischi di dimostrare il contrario. Semmai, era come se i suoi gesti e le sue parole fossero sempre labili e sfocati, come certe vecchie istantanee fissate sulla pellicola. Ho fatto spreco di aggettivi e – scelta ancora più grave – di avverbi perché mi sembrava di essere sempre in difetto rispetto alla complessità di cui il signor Kenobi era latore. Ho sbagliato, lo ammetto. Ma avevo le mie buone ragioni per sbagliare.