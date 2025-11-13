Roma, i resti di Adinolfi sotto la Casa del jazz?

Si scava sotto la casa del Jazz a Roma per riaprire alcuni tunnel sotterranei che sarebbero stati murati. C'è il sospetto che dentro ci possano essere i resti del giudice scomparso nel 1994 Paolo Adinolfi, o anche, fra le ipotesi, un tesoro della banda della Magliana. Le operazioni sono coordinate dalla prefettura di Roma, in collaborazione com carabinieri, gdf e polizia. Gli scavi, al momento, sono stati sospesi e riprenderanno domani. L'edificio dove sorge la casa del jazz si trova all'interno di bene confiscato proprio alla banda della Magliana che era stato poi assegnato al Comune di Roma. Sul posto anche la sovrintendenza capitolina. A far scattare le ispezioni sarebbero stati i sospetti dell'ex giudice Guglielmo Muntoni. «Ora dobbiamo solo aspettare. Non si puo' dire altro». Così Lorenzo Adinolfi, figlio del giudice scomparso lasciando la Casa del Jazz.

Resta abbottonato il Prefetto Lamberto Giannini. Le verifiche sotto alla Casa del Jazz, situata all'inizio di via Cristoforo Colombo, sono state disposte «non perché si stia cercando in particolare qualcosa - spiega - ma perché si è avuto notizia che nel bene confiscato alla Banda della Magliana ci sta questa parte, una galleria che è stata tombata, non conosciuta ed è giusto verificare cosa ci sia dentro».

Il magistrato romano Paolo Adinolfi, 52 anni, scomparve nel nulla il 2 luglio del 1994. Quella mattina, era un sabato, prima di uscire dalla sua abitazione in zona Farnesina aveva salutato la moglie annunciando che sarebbe tornato per ora di pranzo. Da quel giorno, però, si sono perse le tracce.

Adinolfi aveva lavorato per anni al tribunale civile della Capitale nella sezione Fallimentare, dove si era occupato di molte aziende anche di livello nazionale. Quando scomparve si era trasferito da circa venti giorni alla Corte d'Appello della Capitale. Secondo quanto ricostruito quella mattina Adinolfi verso le 11 si era recato ad un ufficio postale nella zona del Villaggio Olimpico - dopo essere passato in ufficio a piazzale Clodio - da dove aveva spedito un vaglia da 500mila lire alla moglie. Da lì il giudice sarebbe salito - secondo alcune testimonianze - a bordo di un bus per raggiungere l'abitazione della madre nel quartiere Parioli. In quello stabile, nella cassetta postale, furono poi rinvenute le chiavi di casa e della sua automobile. Molte le piste seguite negli anni per tentare di accertare i motivi della scomparsa: un malore, la 'perdita della memoria', un rapimento legato ad alcuni casi di cui si era occupato come giudice fallimentare. Tra le piste fra le più accreditate quelle legata alla Banda della Magliana per la bancarotta della società Fiscom, che avrebbe avuto legami con personaggi della criminalità organizzata tra cui Enrico Nicoletti, considerato il "cassiere" della Banda. Le indagini, affidate per competenza alla Procura di Perugia, si sono sempre chiuse con archiviazioni.