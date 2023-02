Papa Francesco incontra la Fondazione Ente dello Spettacolo - Vatican Media

"Mi piace il lavoro che voi fate, il lavoro del cinema"; lo ha detto papa Francesco, parlando a braccio, durante l'udienza di stamane in Vaticano ai membri della Fondazione Ente dello Spettacolo, in occasione del 75mo anniversario di fondazione. "Mi piace - ha detto - il lavoro che fate, il lavoro del cinema, il lavoro dell'arte, il lavoro della bellezza come grande espressione di Dio, che è sempre stata lasciata da parte, o almeno nell'angolo. I libri di teologia parlano tanto del verum, della verità; parlano del bonum; del bello, della bellezza, non tanto: il bello è come l'''ancilla''. Sembrava che non c'entrasse, nella riflessione teologico-pastorale, riflettere sulla bellezza. Quella bellezza che ci salverà, come ha detto qualcuno; quella bellezza che è l'armonia, opera dello Spirito Santo".

"Quando noi vediamo - e vado su questo - l'opera dello Spirito, che è fare l'armonia nelle differenze, non annientare le differenze, non uniformare le differenze, ma armonizzare, allora capiamo cosa sia la bellezza. La bellezza - ha aggiunto Papa Francesco - è quell'opera dello Spirito Santo che fa di tutto l'armonia: dei contrari, degli opposti, di tutto… Pensiamo - a me dice tanto, questo - alla mattina di Pentecoste, quando si crea tutto quel problema, tutti parlano, nessuno capisce che succede, un disordine grande… È lo Spirito a fare un'armonia di tutto questo: tutto è differente, tutto sembra contraddittorio, ma l'armonia è superiore a tutto".



"E il vostro lavoro - ha sottolineato - va sulla strada dell'armonia. E poi, se vogliamo qualificare le grandi opere del cinema, possiamo dire che un buon motivo sono gli attori, sì, ma soltanto le opere che sono riuscite a esprimere l'armonia, sia nella gioia, sia nel dolore, l'armonia umana, sono quelle che passano alla storia. Per questo ringrazio per il vostro lavoro. È un lavoro evangelico. Anche un lavoro poetico, perché il cinema è poesia: dare vita è poetica. E ringrazio tanto per il vostro cammino: andate avanti, andate avanti, dietro ai grandi. Voi, come italiani, avete una storia gloriosa su questo, una storia gloriosa. Continuate avanti. Grazie".



Il Papa ha consegnato il suo discorso ai partecipanti. Eccone i contenuti.



«Il mondo, travagliato dalla guerra e da tanti mali, ha bisogno di segni, di opere che suscitino stupore, che lascino trasparire la meraviglia di Dio, il quale non smette mai di amare le sue creature e di stupirsi per la loro bellezza. In un mondo sempre più artificiale, dove l'uomo si è circondato delle opere delle proprie mani, il grande rischio è quello di perdere lo stupore".

"Condivido con voi questa riflessione e, affidandovi il compito di ridestare la meraviglia, vorrei ringraziarvi per quello che fate in un aspetto essenziale per l'evangelizzazione, perché non c'è fede senza stupore", ha sottolineato nel discorso scritto consegnato ai presenti.

Dopo aver ricordato che "in Italia il mondo cattolico ha dato vita a una molteplicità di esperienze legate alla comunicazione sociale e in particolare al cinema, da quelle dell'Azione Cattolica, alla Commissione nazionale valutazione film della Conferenza Episcopale Italiana, dall'impegno delle parrocchie e degli oratori, fino "alla grande stagione dei cineforum - ricordo anche quelli dei gesuiti - e, oggi, ai centri di ricerca nelle università", il Pontefice ha spiegato che "pensando a voi, mi è venuta in mente la prima pagina della Bibbia, il racconto della creazione".

"Lo vediamo infatti scorrere quasi come un film, dove Dio appare autore e al tempo stesso spettatore", ha commentato. Secondo Francesco, "è una storia di coinvolgimento, di bellezza e di passione: di amore. Ma al termine delle sue azioni creatrici, Dio compie un gesto sorprendente: diventa spettatore della sua opera, contempla quanto ha realizzato ed esprime il suo giudizio: 'vide che era cosa buona'. Ma per l'uomo, fatto a sua immagine e somiglianza, la 'recensione' è ancora più appassionata: 'era cosa molto buona'". "In questa pagina sacra, cari amici, registi, attori, donne e uomini che lavorate nel cinema, possiamo trovare anche il senso del vostro lavoro culturale - ha evidenziato il Pontefice -. Da una parte c'è l'azione creativa, dall'altra il contemplare e il valutare.

Mi pare che potete rispecchiarvi in questo meraviglioso affresco biblico, che ha affascinato tanti artisti e non finisce mai di stupire e di stimolare l'immaginazione e la riflessione".

Per il Papa, "sarebbero tante le suggestioni che si potrebbero ricavare. Ne colgo una, quella dello stupore. Sembra che Dio stesso provi stupore, meraviglia davanti alla bellezza delle creature, specialmente quando contempla l'essere umano. Vorrei dirvi: ripartiamo da qui, dall'arte come stupore, prima di tutto per chi la fa, per l'artista".

"Penso a quel capolavoro che è l'Andrej Rublëv di Tarkovski - ha concluso -: l'artista rimane muto a causa del trauma della guerra. Viene da pensare a ciò che sta accadendo anche oggi nel mondo".