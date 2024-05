«Cari bambine, cari bambini, ragazzi e ragazze! Ci siamo! È iniziata l’avventura della Gmb, la Giornata Mondiale dei Bambini. Ci siamo radunati qui allo Stadio Olimpico, per dare il “calcio d’inizio” a un movimento di bambini e bambine che vogliono costruire un mondo di pace, dove siamo tutti fratelli, un mondo che ha un futuro, perché vogliamo prenderci cura dell’ambiente che ci circonda». Papa Francesco inizia così il suo discorso davanti ai 50mila radunati allo Stadio Olimpico di Roma, tra cui migliaia di bambini da oltre cento Paesi del mondo.

Francesco nella sua papamobile bianca fa il giro dello stadio per salutare i piccoli e i grandi venuti ad ascoltare le sue parole, mentre viene cantato l’inno “Bello mondo”. Ad accoglierlo ci sono i coordinatori dell’evento: Padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro, e Aldo Cagnoli. Con loro cinque bimbi in rappresentanza dei 5 Continenti. Dall’Italia, dal Burundi, dalla Cina, dall’Australia e dal Brasile. C’è anche il saluto da un “nuovo continente”, quello dei bambini che non sono potuti venire. Quindi il Papa inizia a parlare. «In voi, bambini - dice - tutto parla di vita e di futuro. E la Chiesa, che è madre, vi accoglie e vi accompagna con tenerezza e con speranza. Il 7 novembre scorso ho avuto la gioia di accogliere in Vaticano alcune migliaia di bambini di tante parti del mondo. Quel giorno avete portato un’ondata di gioia; e mi avete manifestato le vostre domande sul futuro. Quell’incontro ha lasciato un’impronta nel mio cuore e ho capito che quella conversazione con voi doveva continuare, doveva allargarsi a tanti altri bambini e ragazzi. Ed è per questo che oggi siamo qui: per continuare a dialogare, a porci domande e cercare insieme le risposte».

Il Papa riduce molto il testo preparato. Preferisce dialogare con i bimbi. Così dopo aver invitato tutti a recitare insieme un Ave Maria, si mette in ascolto delle loro domande, e risponde. C'è una bimba pakistana, un bimbo di un campo Rom di Napoli: gli chiedono “come possiamo cambiare il mondo?”, “come possiamo amare tutti, tutti, tutti” e il Papa chiede loro di avvicinarsi, offre una caramella e fa a loro le domande: «Come si cambia il mondo, litigando? Essendo nemici?». I bambini in coro dicono di no. «La pace sempre è possibile» continua Francesco. Poi chiede ai piccoli di dare la mano al vicino e lui stesso stringe la mano a uno di loro: «Questo è un gesto di pace. Giocando insieme, aiutando gli altri, il mondo sarà migliore».